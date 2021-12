La vacunación contra la Covid-19 a los menores de 11 años en Andalucía empezará el día 15

La vacunación contra la Covid-19 para menores de 11 años comenzará en Andalucía a partir del día 15 de este mes, y se llevará a cabo en centros de salud y puntos de vacunación en horario de tarde.

También se vacunará a los niños durante los fines de semana, dentro de una planificación que se ha presentado "pensando más en los padres que en los niños", según ha anunciado el consejero de Salud, Jesús Aguirre.

A partir del día 13 se podrá solicitar las citas, o autocitas, para un primer grupo de edad que va entre los 11, 10 y 9 años. Aguirre ha explicado que se seguirá "una estrategia decreciente" de vacunación dentro de la franja de edad que va de los 11 a los 5 años.

Dentro de ese tramo de edad ha situado que la prioridad apuntará también hacia lo que ha denominado como grupo 7, entre los que ha mencionado a "los niños con problemas de inmunodeficiencia, con tratamientos y pacientes oncológicos".

El consejero ha explicado que en Andalucía se seguirá "una estrategia mixta de vacunación" para la primera dosis de niños de 5 a 11 años, con la elección de los centros de salud y los puntos concertados de vacunación, así como las facultades universitarias habilitadas al efecto. A esta planificación ha añadido las ocho unidades móviles de que dispone el Gobierno andaluz.

Jesús Aguirre ha desechado el uso de los denominados vacunódromos, que ha calificado como "no necesarios" al estimar que con los centros de salud y los 8 puntos itinerantes, Andalucía es capaz de adquirir "una velocidad de crucero" en el ritmo de vacunación, que ha situado en las 200.000 dosis semanales.

Si bien la Consejería ha barajado que fueran los centros escolares los lugares en los que proceder a la vacunación, Aguirre ha explicado que el solapamiento entre la llegada de las vacunas y las vacaciones escolares dificultarían escolares dificultaría el proceso.

"Entramos en una época en la que el colegio entra en el plan vacacional, con las fiestas de fin de curso, entran en standby", por lo que ha deducido que "es más difícil coordinar con los colegios" al tiempo que ha subrayado que "los centros de salud están funcionando perfectamente". Igualmente ha destacado que es una necesidad que los niños sean vacunados "acompañados por sus padres".

Tercera parte de la dosis

No obstante, Salud ha abierto la puerta a una estrategia de planificación mixta en las zonas rurales rurales, donde podría habilitarse el uso de los colegios con las unidades móviles. Sobre esta planificación en general, Jesús Aguirre ha valorado que "me fío de mi equipo de vacunación, lo han ido clavando, me fío del estudio que hayan hecho".

El consejero de Salud ha ratificado que los menores de 5 a 11 años recibirán una tercera parte de la dosis prescrita para los adultos, mientras que en el caso de los niños con 12 años ya cumplidos recibirán la misma que los adultos.

"Si (el menor) tiene 12 años es íntegra", ha precisado Aguirre sobre la dosis diferente en la frontera de edad entre los 11 y los 12 años, afirmación para la que se ha remitido a "la evidencia científica". El consejero ha detallado que la ficha técnica de Pzifer determina un tercio de dosis para los menores de 11, punto en que ha trasladado que "el bote es de color diferente" para evitar confusiones entre las dosis según la edad.

Andalucía va a recibir en el primer envío 260.000 vacunas, puesto que es la comunidad autónoma cuya población entre 5 y 11 años, en el conjunto español, es del 22%. En el segundo envío para culminar la pauta completa de los niños se esperan otras 440.000 vacunas, por lo que el total de vacunas que recibirá Andalucía será de 700.000 dosis, todas ellas de Pzifer.

La previsión aportada por el consejero de Salud es tener vacunados con la primera dosis a 684.025 niños de diciembre a enero. Aguirre se ha remitido a la posibilidad de ampliar el espectro de vacunas administradas a niños, ya que ha señalado que se está a la espera de que se autorice la versión infantil de la vacuna de Moderna.

Sigue los temas que te interesan