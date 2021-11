Espadas insta a Moreno a dialogar el presupuesto y se compromete a no bloquear el Parlamento

¿De qué cambio hablas? Si estas últimas semanas has buscado a la desesperada un acuerdo con el PSOE.



El cambio real en Andalucía solo podía llegar cumpliendo lo pactado con VOX, y no has querido. Asume las consecuencias, embustero.



En VOX no traicionamos a nuestros votantes. https://t.co/LL3G1M0TNQ