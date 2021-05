Sebastián Pérez abandona el PP de Granada: “Hoy tendría que estar tomando posesión como alcalde”

"Hoy tendría que estar tomando posesión de como alcalde de Granada". Sin embargo, Sebastián Pérez ha hecho efectiva este miércoles su baja del PP. Mantendrá su acta como concejal: "Soy fiel a mis votantes" y lanza un órdago al que fuera su partido durante 25 años, no descarta una moción de censura.

"En el momento en el que yo sume 14 votos, este alcalde no será", y las cuentas son sencillas. El PP de Granada se ha quedado ahora con 6 concejales tras la salida de Pérez y el pacto entre populares y liberales sólo alcanza 13, a uno de la mayoría, sumando los 4 de Cs y los 3 de Vox. Por otro lado, el PSOE, con 10, y Adelante, con 3, igualan la suma.

Pérez está dispuesto a dar la batalla, y en conversación con EL ESPAÑOL ha confirmado que su intención es que el PP sume para conseguir la alcaldía. Si no suma, la puerta quedaría abierta a que Paco Cuenca, anterior alcalde y líder de la oposición socialista, volviera a coger la vara de mando. "No estoy donde no me quieren", ha añadido.

El ahora concejal no adscrito fue presidente provincial de los populares granadinos y presidente de la Diputación de Granada, además de senador. Lo ha sido todo en el PP y ahora se siente "humillado y vejado por la dirección del partido". Critica que en los últimos años, las decisiones orgánicas en su ciudad "se han tomado desde Málaga. Yo no soy alcalde porque mi partido, desde otra provincia, no lo ha querido".

Pérez se veía como alcalde a mitad de legislatura. En este mes de mayo se tendría que haber hecho efectivo el pacto que, según él, firmaron en privado Luis Salvador y el PP local. Desde Ciudadanos confirman que lo que se negoció a nivel nacional fue la alcaldía por todo el mandato para Salvador.

La decisión que ha trasladado ahora Pérez de abandonar la disciplina de los populares estaba claramente marcada desde el inicio del mandato. El 31 de enero de 2020 abandonaba la presidencia provincial del PP de Granada por "presiones brutales" desde dentro de su partido.

Más tarde, en octubre del año pasado, dimitió de todos sus cargos, manteniéndose como concejal raso adscrito al PP. Dejó la tenencia de alcaldía, un cargo que nunca llegó a desempeñar, porque cuando Salvador no estaba al mando, eran otros los encargados de tomar el papel de primer edil.

Ahora abandona el PP en una fecha simbólica, cuando tendría que tomar las responsabilidades como alcalde. El pacto privado que nunca ha trascendido y que Salvador nunca ha confirmado señalaba que Pérez habría mejorado las condiciones del pacto nacional entre Hervías (entonces en Cs) y Teo García Egea.

En este sentido, Hervías declaró hace un mes sobre este asunto que Salvador le había "traicionado" y que el primer edil granadino le "usó para sus objetivos personales". Esas declaraciones alejan un posible fichaje de Luis Salvador, antiguo afiliado del PSOE, a las filas del PP.

Mala relación

Pérez y Salvador no han tenido una relación fluida. El alcalde liberal de Granada ha dejado patente siempre la lejanía personal con el ya exconcejal popular. Nunca ha habido una relación de confianza. Un ejemplo: Pérez exigió que antes del 24 de septiembre de 2020, el alcalde le ratificara públicamente en sus cargos. Nunca llegó esa confirmación.

Fuentes del entorno de Salvador confirmaron que no había mayor ratificación que mantener a Pérez en sus cargos a pesar de que no ejercía en algunas de sus competencias.

Al cumplir un año de gestión, populares y liberales presentaron sus logros en una rueda de prensa a la que no acudió Pérez: "No hay ninguna ausencia", contestó Salvador ante las preguntas por la no comparecencia de su teniente de alcalde. La ruptura, por entonces, no era solo entre alcalde y teniente, también entre Pérez y su partido.