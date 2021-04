Granada, la última maniobra de Hervías: trabaja para dar al PP la alcaldía que logró para Cs

La situación política municipal de Granada es compleja: el alcalde, Luis Salvador, es de Ciudadanos, aunque solo obtuvo cuatro ediles en las pasadas elecciones frente a los diez del PSOE -fuerza más votada- y los siete del PP. Vox y la marca blanca de Podemos cuentan con tres cada uno.

Tras los infructuosos intentos de socialistas y conservadores por hacerse con la vara de mando, se activó el efecto Borgen -en referencia a la serie de televisión danesa-. El centro, a pesar de su endeblez aritmética, fue el único proyecto capaz de reunir los 14 escaños necesarios para la investidura. Luis Salvador fue investido alcalde en junio de 2019 con los apoyos de PP y Vox.

Ahora, Sebastián Pérez, el candidato del PP a la alcaldía, sostiene que aquello fue posible gracias a un pacto de alternancia llamado "dos+dos"; es decir: dos años de gobierno para Ciudadanos; y dos para los conservadores. El ecuador de ese supuesto pacto llegaría dentro de dos meses.

Sin embargo, tal y como ha confirmado este periódico de ambas partes, no existe "ningún documento firmado" que lo acredite. Pérez, del PP, asegura que se trató de un acuerdo de palabra, pero el equipo de Salvador niega la mayor y aporta la que dicen es "la verdadera versión del asunto".

Acuerdo nacional

Según Ciudadanos, la misma mañana de la investidura, su candidato "siguió la corriente" al líder del PP porque así se lo pidió... ¡Génova! Las direcciones nacionales de uno y otro partido habían suscrito un acuerdo de cuatro años, pero el candidato granadino del PP insistía en el "dos+dos". Total, que el "único remedio" para que Pérez votara a favor en la investidura fue que Luis Salvador, con la connivencia de los de Pablo Casado, "siguiera la corriente" a su adversario en el PP.

Cuando prosperó la investidura, Fran Hervías -ahora en el PP y entonces secretario de Organización de Cs- dijo que el único acuerdo válido era el nacional. Arguyó "desconocer" si existía un "acuerdo paralelo entre Salvador y Pérez", pero insistió en tener "un documento firmado con Teodoro García Egea" que otorga la alcaldía de Granada a Ciudadanos durante cuatro años.

Hervías, ya a pleno rendimiento en el PP, acaba de decir, en una entrevista con el Ideal de Granada, que fue "engañado" por Luis Salvador y que sí existió el acuerdo de la alternancia.

Dos versiones encontradas, un combate que no parece inquietar al alcalde, que se dice tranquilo ante la "inexistencia" de un papel firmado. El PP, por otra parte, tiene poco margen de maniobra, ya que no tiene capacidad para lograr una mayoría alternativa, pues debería pactar con la izquierda.

En Ciudadanos lo tienen claro: se trata de la última "maniobra" de Hervías -que ni siquiera lo ha ocultado en público- para "dar al PP la alcaldía que logró para nosotros". El ya ex de los naranjas nació en Gerona, pero sus orígenes familiares son granadinos. Andalucía es uno de los lugares donde más poder aunó durante su anterior etapa.

El apoyo de Arrimadas

Tanto el coordinador regional de Cs y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, como Inés Arrimadas apoyan a su alcalde, Luis Salvador. Arrimadas ha pedido "aplicar el sentido común" sin querer entrar en polémica, aunque deslizó un "ya sabemos lo que el PP está haciendo con nosotros".

Juan Marín, por su parte, insiste en que el acuerdo que se alcanzó es "para cuatro años y es lo que se va a cumplir". "Si no, que alguien me presente algún documento que diga lo contrario", lanzó el líder andaluz como mensaje.

El alcalde de Granada junto a Juan Marín, Albert-Rivera e Inés Arrimadas en la campaña electoral de 2015.-Granada Cs Cs

La polémica, que siempre ha sobrevolado en el Ayuntamiento, resurgió hace unos días con las palabras de Fran Hervías. Esa versión la corrobora el portavoz del grupo de Cs en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, que hoy en día sigue en su cargo y que forma parte de la estructura que Hervías todavía controla en el partido.

En una nota de prensa remitida por la formación naranja a los pocos días de las tomas de investidura se aseguraba que la formación liberal gobernaría la legislatura completa en capitales de provincia como Granada y Palencia, y durante dos años en Albacete, Ciudad Real y Badajoz.

La situación de Pérez

Otra cuestión a sumar en esta historia es la situación de Sebastián Pérez. Fue presidente del PP en la provincia durante 16 años y actualmente sigue siendo concejal por el PP, pero renunció a su dedicación exclusiva como teniente de alcalde al sentirse ninguneado.

Casadista cuando se celebraron las primarias a nivel nacional que ganó Pablo Casado, en enero de 2020, dimitió como presidente al considerar que no contaba con el apoyo ni de la dirección regional ni de la nacional. En aquellas fechas, y tras el pacto alcanzado a nivel nacional para que Salvador fuera investido alcalde, Pérez acusó a su partido de haber "vendido" Granada a cambio de sellar otros pactos en Murcia o Madrid.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, y el concejal del PP, Sebastián Pérez, en una imagen de archivo. EP

Hoy día tampoco sabe si cuenta con el apoyo del PP regional ni nacional, ni sabe si se convertirá en alcalde, pero la fecha se acerca. Desde Génova no obtiene respuesta y la dirección andaluza, que gobierna con Cs en la Junta, no se pronuncia al respecto. Se remite a las declaraciones realizadas hace unos días por el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra.

Saavedra aseguró que su partido trabaja para recuperar lo antes posible la alcaldía de Granada, pero recuerda que "hacen falta 14 votos", que están "todo lo contrario" a estar "garantizados".

Insistió en que el PP no permitirá que la izquierda vuelva al gobierno local, con una moción de censura, que quedaría así condicionada a posibles "tránsfugas", pero no dejó nada claro sobre el debate del "dos+dos". Señaló que "ni puede ni debe" valorarlo porque no estuvo presente en esas conversaciones, ni tampoco tiene documentos que lo avalen.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Sebastián Pérez y lo único que asegura es que el próximo mes de mayo contará "la verdad" a los granadinos. El plazo de los dos años de la Alcaldía de Luis Salvador se cumple en junio.

Hace unos meses el Ayuntamiento de Granada fue un ejemplo. Un acuerdo entre Ciudadanos, PP y PSOE dotó de unos Presupuestos a la ciudad tras cinco años sin cuentas. Lo que se consideró un milagro de estabilidad hoy vuelve a ser un río de aguas revueltas.