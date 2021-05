Díaz, forzada a pedir las primarias: "Espero hablar hoy con Sánchez, me enteré por la prensa"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha pedido a la Ejecutiva regional de su partido que apruebe la petición a Ferraz del adelanto de elecciones primarias para elegir al candidato a la Junta, lo cual ha salido adelante por unanimidad. Reconoce que lo hace forzada unas horas antes de que la Ejecutiva federal del PSOE active el proceso para el mes de junio. Ella hubiera preferido esperar a tener un debate sosegado y respetar el calendario.

"Ayer le puse un mensaje a Pedro Sánchez, no pude hablar con él. Espero hablar hoy", ha detallado Díaz durante una rueda de prensa previa. Sí habló con el secretario de Organización, José Luis Ábalos, y en ningún momento le informó de este adelanto. "Me enteré a través de un medio de comunicación".

Tras llevar semanas repitiendo que respetaba las peticiones de muchos compañeros andaluces de adelantar este proceso interno, ante el posible anticipio electoral por parte de Juanma Moreno, Díaz no ha podido parar estas voces, a pesar de que ella prefería esperar y centrarse en la pandemia.

Si Ferraz no hubiera dado este paso, su objetivo tras esta reunión en la sede socialista de San Vicente en Sevilla era poder mostrar músculo interno y no solicitar el adelanto de este proceso interno con el argumento de que Moreno ha descartado este anticipo.

"Hubiese preferido que hubiera habido antes un debate, pero no ha sido posible". No obstante, no va a dar un paso atrás. Asegura sentirse fuerte para salir vencedora del cónclave y anima a más compañeros a presentarse. "Cuantos más seamos, mejor".

Juan Espadas

A estas primarias, además de Susana Díaz, se presentará el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que hoy está en Alcalá de Guadaíra con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Espadas estaba esperando a que Ferraz lo anunciara para hacerlo oficial, aún no lo ha hecho, pero ha aprovechado su presencia en este acto para mostrar su disposición.

"Los compañeros me van a tener para un proyecto regional y en ese proyecto va a estar Juan Espadas", ha asegurado esta misma mañana. Espadas, que cuenta con el apoyo de la dirección nacional, se ha mostrado satisfecho con la convocatoria de estas primarias porque considera que "eso genera ilusión y las fuerzas del cambio en Andalucía son imparables".

Montero ha asegurado en ese mismo acto que el momento de las primarias es "ahora" y "cuantos más candidatos se presenten, mejor". Espadas mostró ayer su deseo de que este proceso interno se celebrara ya, tanto si Moreno convoca como si no. Ahora el argumento es que si finalmente agota la legislatura, el escenario sería "más a favor". Tendrían más tiempo para tener un proyecto más elaborado y explicado a la ciudadanía.