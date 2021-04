Moreno se alinea con Ayuso: intentará negociar vacunas con empresas "si no se remedia" su escasez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, siempre ha estado a favor de la compra centralizada de las vacunas por parte de la Unión Europea, pero reconoce estar harto de que los ciudadanos le paren por la calle para preguntarle cuándo les toca y no tener dosis suficientes.

Moreno subraya que la comunidad siempre ha actuado con total "lealtad institucional". No obstante, asegura que "si no se remedia de manera urgente" la escasez de vacunas y el ritmo de vacunación, podría seguir la línea de las comunidades como Madrid o Valencia. Es decir, intentará contactar con algunas de las empresas que realicen vacunas, siempre que estén validadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

"Si la escasez de vacunas no se remedia de manera urgente por parte de autoridades europeas y nacionales, probablemente se multiplique la posibilidad de que muchas comunidades autónomas negociemos buscando la salud de nuestro administrados", ha asegurado Moreno.

No obstante, ha insistido en que prefiere la compra centralizada porque se puede llegar más lejos. De ahí que haya exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presione a la UE para que lleguen más vacunas a España. "No puede ser que otros rincones del mundo vayan a mayor ritmo que nosotros siendo Europa tan potente".

Para Moreno "no va a haber recuperación económica si no hay vacunas". Por tanto, no descarta negociar directamente con las farmacéuticas si no se acelera "el ritmo exasperante" de vacunación, aunque ha remarcado que "el camino ahora mismo es por la Unión Europea".

Díaz Ayuso

En la jornada de este martes era la propia presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que manifestaba en esta misma línea y presumía de las gestiones llevadas a cabo con los responsables de la empresa rusa Sputnik V.

"No será la primera, ni la quinta, ni la décima vez que la Comunidad de Madrid se adelanta al Gobierno de España y analiza todos los escenarios posibles para seguir luchando contra el virus", señaló la presidenta.

Eso sí, Moreno ha insistido en que siempre estas vacunas tendrán que estar validadas por la EMA para poder distribuirlas.