Los andaluces inmunizados ante la Covid ya disponen del código QR para obtener su certificado

Andalucía ya tiene operativo el código QR del que podrán disponer todos los ciudadanos que estén vacunados con las dos dosis contra la Covid-19 y haya pasado una semana. "Somos quizás la primera comunidad en ponerlo en marcha", ha asegurado el consejero de Salud, Jesús Aguirre.

Tras tres meses trabajando en este código, los andaluces que se encuentren en esas circunstancias podrán acceder al mismo a través de la web ClicSalud+ o usando la aplicación móvil Salud Andalucía.

Se trata de una certificación con la que poder demostrar, para lo que se considere más oportuno, de que se está inmunizado, ha explicado el consejero en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.

Hasta ahora los ciudadanos a los que se les había administrado las dos dosis podían conseguir el certificado a través del médico de Atención Primaria y de la web y aplicación citadas. A partir de hoy lo podrán obtener con este código QR.

En este momento hay más de 230.000 personas inmunizadas en la región, lo que supone el 2,64% de la población. Se espera que el porcentaje se eleve al 6 o 7% a finales de este mes. Se trata de cifras muy bajas debido a que no están llegando vacunas suficientes para administrar a un mayor número de la población.

Aguirre confía en poder llegar al verano con una población mínima inmunizada del 40%, lo que daría cierta tranquilidad. De igual forma, la Junta quiere dar prioridad a pacientes oncológicos y especialmente a los inmunodeprimidos.

El comité de expertos

Andalucía se sitúa en niveles de agosto un día antes de tomar nuevas medidas. Este miércoles se reunirá el comité de expertos para revisar las medidas establecidas para frenar la pandemia. "Que nadie espere del Gobierno andaluz ni locuras ni bandazos", ha advertido el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

La Consejería de Salud y Familias ha notificado este martes 355 nuevos casos de coronavirus, dato más bajo desde el registrado el 12 de agosto de 2020, y 24 nuevas muertes. Aunque la situación va mejorando poco a poco -la tasa de incidencia ha bajado a 161 por cada 100.000 habitantes-, ha admitido Bendodo, ha pedido mucha prudencia. "En febrero han fallecido 2.000 personas en Andalucía por la Covid-19".

Todo dependerá también del ritmo de la vacunación. En este Consejo de Gobierno la Junta ha aprobado el plan '500.000 por semana', aunque aún no llegue tal cantidad a la región. Se trata de una estrategia diseñada para poder administrar un mínimo de medio millón de dosis de lunes a domingo a grupos de población determinados de forma coordinada y segura.

El plan se desarrollará en los próximos meses y se contempla la puesta en marcha de cerca de 750 puntos de vacunación entre las ocho provincias andaluzas, incluyendo grandes espacios y puntos habituales. De ellos, 246 son fijos, 90 móviles y 271 se ubican en centros de salud y hospitales. De igual modo, se habilitarán 140 espacios externos de vacunación.

La estrategia permitirá a los equipos de profesionales la administración de cada dosis de vacuna en un tiempo medio de 2-3 minutos, si bien el proceso completo puede ocupar como mínimo 20-30 minutos desde que llega la persona hasta que abandona el lugar. De esta forma, se estima que en un espacio de vacunación masiva con 10 puestos se podrían administrar hasta 3.600 dosis al día, lo que en una semana supondría 25.200 dosis.

Para administrar este número de dosis, la Comunidad contará con "una amplia red" de profesionales del ámbito sanitario, ha anunciado Elías Bendodo. Además de las 14.000 personas ya formadas, se incorporarán médicos y enfermeros jubilados, estudiantes en los últimos cursos de Enfermería y Medicina y odontólogos.

No al 8M

Por último, el consejero de Salud se ha mostrado contundente a la hora de decir 'no' a la celebración de manifestaciones por el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. "Si hemos tenido que decirle 'no' a algo tan nuestro, tan andaluz, como las procesiones, decimos 'no' también a las manifestaciones".

Jesús Aguirre ha insistido en que la recomendación de su Consejería es "muy clara y contundente", y ha subrayado que "todo lo que sea sumar personas en poco espacio supone aumentar la capacidad de transmisión del virus".