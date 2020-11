Aluvión de críticas del PSOE a su diputado Sicilia por postularse ahora frente a Susana Díaz

Parecía que el movimiento interno de oposición a Susana Díaz había decidido dar un paso al lado. La actualidad estaba en las negociaciones por el presupuesto de la Junta de Andalucía y la gestión sanitaria de la pandemia. Parecía...

Este miércoles la jornada se centraba en el pacto de Vox con el PP y Ciudadanos para sacar adelante las cuentas del Ejecutivo de Juanma Moreno. Sin embargo, Felipe Sicilia, el expolicía y diputado por Jaén que quiere disputar el liderazgo de Díaz, volvió a centrar el debate en la sucesión. Algo que ha sentado especialmente mal a muchos de los cargos públicos y orgánicos socialistas.

"Tenemos que partir de la base de que Felipe es un diputado que no ha hecho nada. Sólo ha tenido una intervención en el Congreso y fue para apoyar a Podemos", indican fuentes del PSOE andaluz.

El socialista jiennense, en una entrevista en la Cadena Ser, habló de una "pulsión de cambio" en el PSOE andaluz y aseveró que en el próximo congreso, aún sin fecha, "habrá una alternativa a la actual dirección".

Una intervención que para el presidente del PSOE en Málaga, Pepe Bernal, ha sido un acto de "ombliguismo" e interpelaba directamente a Sicilia: "Esto no toca compañero. Ahora más que nunca hay que estar con la gente".

El portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía, José Fiscal, se expresaba en términos similares cuando le achacaba haberse "dedicado a hablar de cuestiones que no tocan en vez de arrimar el hombro".

#Andalucía y #España, en medio de una pandemia, debatiéndose unos presupuestos cruciales, con Moreno y Marín entregados a la extrema derecha y algún compañero dedicado a hablar de cuestiones que no tocan en vez de a arrimar el hombro. pic.twitter.com/Cgw7VOrL1r — José Fiscal (@Josefislop) November 18, 2020

Desde el PSOE andaluz no entienden que Sicilia volviera a los movimientos internos cuando: "Estaba todo el foco puesto en las críticas a Sánchez por la relación con Bildu y en la negociación de Vox con el PP y Ciudadanos para los presupuestos", indican.

No han sido pocos los que se han sumado a las críticas a la "falta de oportunidad" de Sicilia. Carmelo Gómez, parlamentario andaluz, se preguntaba si su compañero "ha caído" en que este miércoles se firmaba un "acuerdo de Moreno Bonilla con la ultraderecha".

Otro de los más directos ha sido Francisco Conejo, responsable de Relaciones Institucionales de la formación en Andalucía acusando al jiennense de "dividir" el partido.

Mientras la extrema derecha acaba de imponer sus postulados para aprobar los presupuestos andaluces, algunos compañeros se dedican a dividir. Ahora toca luchar contra la pandemia, explicar las políticas del Gobierno de España y denunciar los recortes de las derechas en Andalucía pic.twitter.com/UmgqjLH8Sa — Paco Conejo (Francisco Javier Conejo Rueda) (@PaConejo) November 18, 2020

Fuentes socialistas afirman que Sicilia "no tiene apoyos reales, ninguno de los sanchistas en Andalucía apoyan este movimiento". Critican que no tenga ningún contacto con la militancia y que sus apariciones públicas estén suponiendo una imagen de división "que no es real".

Estas mismas fuentes relatan que ha dado un paso muy arriesgado: "Es consciente de que sólo se está hablando de él, pero el camino es muy largo y puede acabar desfondado", de hecho, no hay en el horizonte cercano una convocatoria para las primarias en Andalucía. La pandemia lo ha retrasado todo.

Sicilia, que es amigo personal de Adriana Lastra, tampoco cuenta con el apoyo de las fuerzas vivas del partido de Madrid más allá de la portavoz. Actualmente está latente el pacto de no agresión entre Sánchez y Díaz, lo que hace que desde la dirección nacional socialista no se vaya a tomar parte, por el momento, en esta lucha intestina en Andalucía.

Otros de los críticos con los movimientos de Sicilia ha sido Dani Pérez, el líder del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, que ha señalado lo inoportuno de las declaraciones de Sicilia: "No debemos perder ni un solo instante de nuestro tiempo en temas orgánicos que no tocan y que nos alejan de la sociedad".

Por último, concluyen fuentes socialistas, "no hay fecha a la vista para la celebración de las primarias", algo que justifican por la situación sanitaria.