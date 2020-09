Sicilia, expolicía y activista gay, el hombre de Sánchez para disputarle el PSOE andaluz a Susana Díaz

El congreso regional del PSOE andaluz está previsto para finales de 2021 o a principios de 2022, pero los posibles candidatos ya empiezan a mover sus fichas. La actual secretaria general, Susana Díaz, ha dejado claro que se va a presentar de nuevo para dirigir las riendas del partido y ser candidata a la Presidencia de la Junta. "Mi compromiso es mi tierra", dijo recientemente. Ahora le ha salido un rival.

No es la primera vez que el nombre de Felipe Sicilia (Lopera, Jaén, 1979) suena como posible alternativa a Díaz, pero en estos días lo ha hecho con más fuerza. En una entrevista a Diario Sur, este diputado nacional por su provincia ha dado el primer paso al asegurar que no descarta presentarse.

Lo hará, según asegura, al considerar que el PSOE de Andalucía necesita "recuperar la confianza mayoritaria”, aunque obviamente “opinarán los militantes cuando se abra el proceso de primarias”.

Ferraz vería con buenos ojos su candidatura para poner fin a más de siete años de 'Susanismo' -así se ha bautizado este periodo- al frente del partido. También contaría con el apoyo de gran parte del 'Sanchismo' andaluz y del propio Sánchez, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes de su entorno.

Además tiene buena relación con la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra. Todo suma. De hecho, le retuitea gran parte de sus tuits.

Su rostro saltó a la palestra en mayo de 2019 cuando acudió, junto a otros representantes del PSOE, a la sesión de constitución del Congreso con camisetas y chapas del 'fantasma gay' de Vox, conocido en las redes sociales como 'gaysper'.

Este icono, que representaba un fantasma con la bandera del arco iris -que utiliza el colectivo LGTBI como símbolo-, fue usado por el partido de Santiago Abascal en las elecciones del 28 de abril de 2019. Lo señaló como uno de los frentes a los que Vox iba a plantar "batalla" en su labor política.

Sus ataques no nos debilitan, nos refuerzan... Más ORGULLOSOS que nunca de defender los derechos de todas y todos. pic.twitter.com/AMWaBwvfFs — Felipe J. Sicilia (@felipe_sicilia) May 21, 2019

Su perfil

Sicilia es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con plaza en Morón de la Frontera (Sevilla). Comenzó su activismo desde muy joven en Bailén, la localidad donde creció. Con 18 años se afilió al PSOE y se hizo con el carné del partido.

Este hijo de guardia civil y ama de casa fue concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Bailén. Posteriormente fue diputado del Parlamento de Andalucía entre los años 2007 y 2011 por su provincia, conocida como la cuna del PSOE por las influencias del todopoderoso Gaspar Zarrías, en aquellos años vicepresidente de la Junta, condenado por el caso ERE.

Trabajó como asesor suyo y precisamente a él le tomó relevo en las listas al Congreso cuando se marchó a Madrid, con el ex presidente Manuel Chaves -también condenado- como ministro en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Actualmente sigue en el Congreso como diputado y si se consolidan sus planes tendría que volver a Andalucía.

En su propia cuenta de Twitter se define como "jiennense, policía de profesión y socialista de convicción. Diputado en el Congreso y portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista".

La reacción del PSOE-A

Por su parte, la cúpula del PSOE andaluz ha rehusado valorar una posible candidatura de Sicilia a las primarias de la organización. El portavoz del grupo en el Parlamento, José Fiscal, ha asegurado que en estos momentos están "absolutamente centrados" en los asuntos que importan a los andaluces y las consecuencias que acarrea la pandemia de la Covid-19.

"Los tiempos orgánicos no tocan ahora, están lejanos", ha insistido Fiscal, y en que cuando llegue el momento se pronunciarán sobre este asunto.

Contra él también rivalizó en las primarias del PSOE y perdió. Hace dos semanas fue la propia Susana Díaz la que dejó clara su postura. En una entrevista en el programa Acento Andaluz, de 7TV Andalucía, atajó los rumores que la sitúan en un posible puesto del gabinete gubernamental de Pedro Sánchez.

"El presidente del Gobierno sabe que en política estoy por pasión y que lo que me apasiona es estar con Andalucía. Mi compromiso es estar en mi tierra", insistió la socialista. Por tanto, dejó claro que no pegaría el salto a Madrid y salió al paso de los rumores que la situaron como sustituta de Margarita Robles frente al Ministerio de Defensa.

"Claro que no", afirmó, destacando que puede ser una filtración de "la cara rabiosa de la derecha". No obstante, deslizó que también podría haber sido de "algunos" de su propio partido. La actual es una de las etapas en las que el PSOE andaluz está más dividido.

También se pronunció en esa entrevista sobre su posible rival al frente de la Secretaría General del PSOE andaluz. "Felipe es un compañero muy válido. Quien me busque por Sicilia no me va a encontrar", advirtió.

Desde aquellas elecciones del 2 de diciembre de 2018 cuando cambió el color político en Andalucía tras más de 37 años del partido del puño y la rosa, Díaz ha mantenido que ella ganó, pero la suma de PP-A, Cs y Vox impidió que formaran gobierno.

No obstante, su nombre se ha colado en el pleno del Parlamento andaluz. El portavoz del Grupo Popular en la Cámara andaluza, José Antonio Nieto, ha hecho una alusión a la renovación del liderazgo del PSOE de Andalucía. En concreto, ha reclamado como corolario de su argumentación contar "con una oposición que esté a la altura del Gobierno".

Nieto ha aludido a "esa candidatura de Jaén que se está presentando en Málaga (Felipe Sicilia) o al alcalde de Sevilla (Juan Espadas)" como posibles nombres para un nuevo liderazgo del PSOE-A.

Del mismo, ha asegurado, cabe esperar un comportamiento más conciliador o negociador del que ofrece en la actualidad este partido, a juicio del portavoz del PP-A.

Otros nombres

Pero el nombre de Felipe no es el único que ha resonado en los últimos meses como alternativa a Díaz. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, abrió la veda el pasado mes de enero.

La misma semana en la que se conformó el Gobierno y se dio carpetazo a casi un año de interinidad en la política nacional dijo estas palabras en un acto en Madrid: "Estoy para lo que mis compañeros decidan". Es más, instó a los periodistas que le preguntarán un poco más adelante.

Sin embargo, el pasado mes de junio en plena pandemia del coronavirus, aseguró en un desayuno en Sevilla que la ciudad tenía "alcalde para rato" a pesar de que él mismo había acotado su mandato a ocho años. Ya va por la segunda legislatura.

En ese mismo acto, la propia Díaz lo definió como un "grandísimo alcalde" y añadió que "en una situación como ésta, una garantía para los sevillanos". No obstante, la puerta no se ha cerrado del todo.

Otro nombre que sonó con fuerza antes de la pandemia fue el de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, la sevillana María Jesús Montero. Pedro Sánchez apostó por ella cuando la elevó de San Telmo a la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy para colocarla al frente del Ministerio de Hacienda.

Médico de profesión, cuenta con una dilatada carrera política en Andalucía en los tres gobiernos socialistas de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y la propia Susana Díaz. Sobrevivió a los tres en las carteras de Sanidad y con Díaz en la de Hacienda, pero su gestión y la de su Gobierno durante la pandemia le pueden pasar factura.

Aún queda lejos el congreso regional pero los posibles cantidatos ya preparan el terreno. Tienen que movilizar a los militantes y eso requiere paciencia y tiempo. Felipe Sicilia ya ha dado el primer paso.