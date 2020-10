Andalucía pide un mando único que dé "más certidumbre": los ejemplos son Francia y Alemania

El portavoz de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha reclamado este viernes un mando único que "dé un mensaje de certidumbre" en la lucha contra la Covid-19. A su juicio, la imagen que está dando España con "17 decisiones distintas y formas de luchar" no se corresponde con la unidad que trasladan Francia o Alemania.

Elías Bendodo pone de ejemplo estos dos países al considerar que en ellos hay un mando único que proyecta una "imagen de certidumbre", algo que, a su juicio, "sería necesario en España también".

El consejero de la Presidencia cree que el mando único en situaciones excepcionales es necesario, pero hay que saber ejercerlo. "No puede ser un ordeno y mando". Es decir, que de una autoridad emanen unas decisiones y las comunidades las ejecuten. "Otra cuestión es imponer las cuestiones" a las regiones.

Para Bendodo "en todo hay un término medio y en esta ocasión también" y ha lamentado que España esté dando ahora "una mala imagen como país" de cara al exterior.

En una entrevista en Antena 3, ha lamentado también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intente delegar en las comunidades autónomas en esta fase de la crisis del coronavirus. A su juicio, quiere que estas "se quemen y, cuando ya no puedan más, ya vendrá el Estado otra vez a confinarnos a todos".

Bendodo sostiene que el jefe del Ejecutivo, "diciéndolo suave, ha delegado sus funciones", o, "diciéndolo menos suave, ha renunciado a su responsabilidad" al no querer asumir el coste electoral de unas medidas impopulares.

El cierre de Madrid

En cuanto a la situación de las comunidades, Bendodo ha mostrado su respeto por la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de decretar el confinamiento perimetral de la región solo para los puentes de Todos los Santos y de la Almudena. No obstante, no lo comparte. "En Andalucía no hubiéramos hecho eso y, de hecho, no lo hemos hecho".

"El virus se mueve con las personas, y reducir la movilidad desgraciadamente es la única solución", ha defendido el portavoz de la Junta. En Andalucía se han cerrado 449 municipios, lo que afecta a una población de 4,3 millones de personas, la mitad de las que viven en la comunidad.

A su juicio, los cierres perimetrales funcionan "como un grifo; cuando se abre, se abre la movilidad y los contagios, y se activa la actividad económica". Sin embargo, cuando se cierra, "se cierra la movilidad, se limitan los contagios", pero "fastidias la actividad económica y el empleo".

El consejero andaluz ha reconocido, no obstante, que el impacto que estas restricciones pueden tener en la economía "es brutal", pero está convencido de un repunte cuando haya vacuna y empiece a inmunizarse a la población.