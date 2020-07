Andalucía descarta la 'cartilla Covid' de Ayuso y pide una tarjeta única: "No puede haber 17"

La Junta de Andalucía está a favor de que el Gobierno impulse una tarjeta sanitaria única para todo el territorio nacional con información sobre la infectación del Covid-19 y que ese tipo de iniciativas se tomen para el conjunto de España. "No puede haber 17 modelos diferentes", ha remarcado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.

En este sentido, ni Marín ni el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ven con buenos ojos la medida de la Comunidad de Madrid -gobernada también por PP y Cs- sobre la puesta en marcha de una cartilla Covid. Se trata de una especie de pasaporte sanitario que se entregaría a aquellas personas que han superado la enfermedad. Una propuesta que ha recibido un aluvión de críticas.

Desde la Junta de Andalucía no ven utilidad a esta cartilla porque "realmente no responde ni va a tener ninguna repercusión a la hora de garantizar la salud de los ciudadanos". Juan Marín entiende que este tipo de documento no es la solución porque cuando se ofrece cualquier tipo de documentación de estas características, no sólo se trata de dar un pasaporte, sino que tiene que haber un seguimiento y pruebas prácticamente continuas.

Para Marín, según declaraciones concedidas a La Sexta, "no tiene sentido" ni la Junta de Andalucía va en la dirección de que haya una cartilla Covid por cada una de las 17 comunidades. A su juicio, "no puede haber 17 modelos diferentes a la hora de plantear una alternativa para que la pandemia sea controlada".

Una tarjeta única

Sin embargo, Marín sí apuesta por la puesta en marcha de una tarjeta única. Cree que este documento sí sería la solución para garantizar a todos los españoles que se muevan dentro del ámbito del país las mismas condiciones sanitarias, vayan donde vayan.

"El Gobierno de España tendría que liderar este tipo de iniciativas a la hora de garantizar la salud de todos los españoles dentro del territorio nacional de una manera única", según Marín.

Considera que la cartilla de Madrid no es una solución, ya que los ciudadanos de esa comunidad, los andaluces o los de cualquier otra viajarán a otras regiones. Cree que, en ese momento, se perderá cualquier control en relación con esas cartillas autonómicas.

Pasaporte sanitario

De igual forma, Marín ha recordado que Andalucía ya reclamó en varias ocasiones un pasaporte sanitario dentro del espacio Schengen a la hora de abrir movilidad entre países de UE, pero no fue atendido por el Gobierno central. Para el vicepresidente es "algo muy sencillo y fácil" a la hora de controlar tanto la partida en origen como en el regreso de los ciudadanos a sus respectivos países.

Ese pasaporte, en su opinión, todavía "es posible hacerlo". De haberse implantado antes, hubiera evitado situaciones como la actual con la cuarentena establecida por Reino Unido para las personas que lleguen desde España. La considera "un mazazo tremendo" para el sector del turismo.