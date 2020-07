Juanma Moreno anuncia cambios en el Gobierno andaluz para afrontar la crisis del Covid

El Gobierno andaluz hará una reorganización por las circunstancias especiales que existen por la pandemia del Covid-19 y tras un año y medio de gestión. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado que está en conversaciones con Cs, su socio de gobierno, para llevar a cabo esa reorganización. Su objetivo es mejorar algunas áreas.

Aunque no ha aclarado de qué cambios se trataría sí ha advertido de que "no es una crisis de gobierno". Moreno se ha pronunciado sobre este asunto en Málaga, donde ha asistido en esta jornada a la convocatoria de un minuto de silencio por el 20º aniversario del asesinato del edil malagueño José María Martín Carpena a manos de ETA.

El presidente andaluz cree que todos los gobiernos están en un proceso de actualización por la situación actual marcada por el coronavirus. Además, considera que, tras un año y medio de gestión, "siempre es bueno actualizar, mejorar y reorganizar los equipos para intentar optimizarla al máximo".

"Estamos en conversaciones con la fluidez y la lealtad que tenemos con nuestro socio de gobierno para ver cómo podemos mejorar y reorganizar algunas áreas y consejerías para ser más funcionales, operativos y más eficaces", ha subrayado Moreno.

No obstante, ha aclarado que "no es una crisis de gobierno ni tampoco una remodelación amplia", sino de fórmulas para mejorar y optimizar el Gobierno para adaptarse a las nuevas circunstancias que está marcando la pandemia. "Exigen mucho de todas las instituciones y evidentemente del Ejecutivo de Andalucía", ha insistido.

Postura de Cs

Días atrás el vicepresidente de la Junta y su socio de gobierno, Juan Marín, también se ha pronunciado sobre este asunto. En concreto, considera que hay que hacer algunos retoques en algunas consejerías "para ser más eficaces".

A su juicio, la situación actual obliga a "encajar determinadas piezas en el tablero". No obstante, asegura que no significa que haya más o menos consejeros. "Si hace falta uno o dos más no pasa nada, hay 21 ministros en el Gobierno de España y nosotros somos once consejeros".

Vox, que apoyó a ambos en la investidura, también se ha pronunciado al respecto. Su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, ha advertido de que su grupo estará en contra de una hipotética remodelación si se traduce "simplemente en colocar a personas en puestos directivos de la administración".

Por último, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha asegurado que si en el gabinete de PP-A y Cs "tenemos claro que se pueden producir cambios para mejorar, los haremos".