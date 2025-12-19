Una mujer denuncia a Adolfo Suárez por agresión sexual continuada entre 1982 y 1985 cuando ella era menor

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer ha denunciado a Adolfo Suárez por agresión sexual continuada entre 1982 y 1985, cuando ella tenía 17 años. La denuncia detalla encuentros en el despacho y la casa de Suárez, incluyendo episodios de coacción, tocamientos y felación forzada. Según la denuncia, personas del entorno de Suárez habrían actuado como cómplices o encubridoras facilitando los encuentros. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido retirar todos los reconocimientos institucionales a Suárez tras conocerse la denuncia.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía ha recibido una denuncia por agresión sexual contra Adolfo Suárez, el primer presidente del Gobierno de la democracia. La víctima es una mujer que tenía 17 años en el momento en el que comenzaron los presuntos abusos, en 1982, y que se habrían prolongado hasta 1985.

Según la denuncia, que ya ha sido remitida a un juzgado especializado en violencia de género, la joven se puso en contacto con el político y líder de UCD, que entonces tenía 50 años, a través de una carta en la que le solicitaba asesoramiento académico. Mantuvieron varios encuentros en el despacho de Suárez hasta que se registró el primer episodio de agresión sexual: tocamientos y una felación obligada bajo coacción.

El relato de la mujer describe otros encuentros en la casa particular del expresidente e icono de la Transición en la urbanización de La Florida. El escrito, según ha adelantado Diario Red, detalla una escena en el dormitorio de uno de los hijos de Suárez donde presuntamente "intentó penetrarme por detrás, me hacía daño y me giré, le pedí, por favor, que no lo hiciera".

"Tengo imágenes de estar tirada en la alfombra blanca del despacho y él [Suárez] encima. Pero solo veo eso, ¿sabes? No sé qué pasaba ni qué hacía. Era una niña de 17 años a la que no le habían dado nunca un beso", ha relatado la víctima, Ariadna según su nombre ficticio, en una entrevista con el diario Público.

En la denuncia, que asume que los hechos ya han prescrito por la vía penal, se recoge que dos personas del círculo de Suárez, un secretario y una secretaria, participaron como "cómplices o encubridoras" al gestionar las citas y los encuentros a solas con la joven.

La relación de abusos se terminó a finales de 1985, pero en 2003 la mujer escribió una carta a Suárez exigiéndole una "explicación": "La relación de poder y superioridad era impresionante, me vi envuelta en una situación de la que no sabía cómo salir, tampoco sabía cómo explicar a mi familia que no te quería ver, que no podía oír hablar de ti, que dejasen de idolatrarte".

El documento presentado ante la Policía describe un historial médico con numerosos capítulos para superar el trauma. La mujer denuncia además una "revictimización constante" al ser su agresor un personaje tan destacado e "idolatrado" en la historia reciente de España. En este sentido, lamenta que series como Anatomía de un instante y otros programas "ensalzan" la figura de la persona que presuntamente la violó.

Podemos pide consecuencias

Tras conocerse esta denuncia, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido que se retiren todos los "reconocimientos institucionales" concedidos a Adolfo Suárez y ha transmitido su agradecimiento a la víctima: "Hay que ser muy valiente y tener una gran fortaleza para dar un paso adelante y señalar a un agresor que ha recibido los más altos reconocimientos políticos en este país".

En este contexto, ha exigido al Gobierno y al Congreso que se borre el nombre de Suárez del Aeropuerto de Barajas y que se quiten todos los bustos, cuadros o demás reconocimiento que haya recibido.

Belarra ha vuelto a denunciar "cómo se ha construido el poder en España durante tantísimo tiempo". "¿Cuántos padres de la democracia, cuántos hombres de Estado que han subido a un pedestal, que nos han dicho que había que admirar en realidad eran agresores sexuales y pedófilos que han construido su poder sobre ese pacto de caballeros y sobre una cantidad ingente de privilegios?", se ha preguntado.

La dirigente morada ha apuntado que le "sorprendería" que el PP, el PSOE o de Vox denunciaran este "gravísimo caso" e hicieran algo al respecto porque "han protegido la impunidad de los agresores que tienen poder en este país".