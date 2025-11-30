Cientos de autónomos se han manifestado en toda España para clamar contra la "asfixia del Gobierno a este colectivo"

Manifestación convocada en Madrid por La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos EFE EFE

Miles de autónomos han participado en las manifestaciones convocadas, por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, para este domingo en una veintena de ciudades para clamar contra la "asfixia" a este colectivo, que se siente "masacrado" pese a ser el "pilar de España".

Bajo cánticos como "No más burocracia, queremos eficacia", "Conciliación familiar, un derecho real" o "No más precariedad, queremos estabilidad", los asistentes han marchado por el centro de ciudades como Madrid o Barcelona, y han dejado la puerta abierta a nuevas protestas si las Administraciones no escuchan sus reclamos.

"Nos están exprimiendo como limones y ya no podemos más. El limón está completamente seco", ha dicho Carmen Corredor, una de las coordinadoras de la manifestación de Madrid.

Corredor ha lamentado que se esté "masacrando" a los autónomos pese a dar empleo "a muchísima gente". La Plataforma, que se define como independiente de partidos, sindicatos o intereses externos, ha hecho público un manifiesto con las principales peticiones de este movimiento, que reclama cuotas proporcionales ajustadas a los ingresos reales mensuales y la simplificación de la burocracia.

También aboga por la reforma integral del cese de actividad; una protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados; sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida; el derecho al luto, y la libertad del pago en efectivo.

Madrid, Barcelona, Oviedo y Santander tan solo han sido cuatro de la veintena de manifestaciones que la Plataforma, a través de redes sociales y canales como Telegram, ha promovido para la jornada de hoy.

Todas las marchas han sido convocadas a las 11.00 horas de la mañana, entre las que han destacado las de Bilbao, Sevilla, Valencia, Málaga, Mallorca, Murcia, Santiago o Salamanca, entre otras.

"Esto es el principio. Se está moviendo todo a nivel de España y seguiremos tirando para adelante hasta que se nos escuche de alguna manera", ha recalcado el coordinador en Madrid Raúl García, que ha insistido en que lo que los autónomos buscan es que se les reconozcan sus derechos y se les ampare "algo" en la ley.

Barcelona

Una de las ciudades elegidas para esta convocatoria ha sido la Ciudad Condal, donde cerca de 1.500 autónomos -según las estimaciones de la Guardia Urbana- han solicitado una revisión justa de sus cuotas, y han avisado de que están "asfixiados".

Si en Madrid la última etapa ha estado en la Puerta del Sol, en Barcelona la marcha ha discurrido hasta llegar a la plaza de Sant Jaume.

Muchos de los participantes han acudido ataviados de negro, cumpliendo con el código de vestimenta sugerido por la Plataforma, que consistía en ir de "luto riguroso por los negocios que cierran y con un guante rojo en la mano derecha, símbolo de la sangría económica".

Asturias y Cantabria

En Asturias, alrededor de un millar de autónomos se han unido a la manifestación por el centro de Oviedo para reclamar unas condiciones laborales "dignas". En su caso, la marcha se ha dirigido desde la estación de tren hasta la plaza de la Catedral.

Mientras que en Cantabria, las mismas demandas han resonado en la plaza del Ayuntamiento de Santander, donde este colectivo se ha reunido -bajo una intensa lluvia- para pedir dignidad y justicia, y denunciar que están "asfixiados" por las cuotas, los impuestos y la burocracia.

"Cojo la baja ya y mi negocio murió", "Pago sin parar y a mí no me dan" o "Sin autónomos aquí, el país llega a su fin" han sido algunos de los cánticos que han coreado los cientos de personas que se han dado cita allí.