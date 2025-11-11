Ábalos y Koldo retan al PSOE a que haga públicos todos los pagos en efectivo a dirigentes desde 2017 "sin excepción"

El PP, como acusación popular, solicitó al Supremo que obligue al PSOE a entregar los extractos de pagos en metálico a sus altos cargos, petición rechazada por el juez Puente.

El juez de la Audiencia Nacional investiga posibles irregularidades en la financiación del PSOE y ha señalado el descontrol en las cuentas del partido por el sistema de pagos en efectivo.

Ambos investigados afirman haber recibido anticipos justificados y cuestionan que la Guardia Civil y el Tribunal de Cuentas no reflejaron todos los pagos en efectivo realizados por el PSOE.

José Luis Ábalos y Koldo García niegan haber blanqueado dinero a través del PSOE y desafían al partido a publicar todos los pagos en efectivo a dirigentes desde 2017, "sin excepción".

José Luis Ábalos y Koldo García niegan haber blanqueado dinero a través del PSOE y retan al partido a hacer público, "sin excepción", todos los pagos efectuados en efectivo a los altos cargos de la formación.

Así lo trasladan a EL ESPAÑOL fuentes próximas a ambos investigados, después de que este periódico publicase que en el seno del PSOE creen que Ábalos y Koldo pudieron presentar tickets falsos para cobrar más dinero del que les correspondía por los gastos de representación cargados al partido.

"Nunca he usado mi cargo de secretario de Organización del PSOE para actuaciones ilícitas y mucho menos para blanquear dinero", señaló el exministro en la red social X a raíz de la noticia publicada por este periódico.

"Y si tales fuentes lo creen así, lo responsable de cara a la organización y a la sociedad es que aporten toda la documentación de cuantos gastos y pagos se han hecho a todos y cada uno de los miembros de la dirección del partido desde 2017 a 2025, sin excepción", añadió.

"Y lo mismo de todos los gastos de mis antecesores en los últimos 20 años. Así saldremos todos y todas de dudas", concluyó su tuit. Koldo García, que fue su principal asesor en el Ministerio de Transportes, apoya esa postura.

El PP, que ejerce la acusación popular en el llamado caso Ábalos, ya solicitó al Tribunal Supremo que ordenase al PSOE que aportase todos estos datos, una vez se conoció que el partido pagó, con dinero en efectivo, a través de sobres, gastos de Koldo y Ábalos.

El juez Leopoldo Puente rechazó esta petición el pasado 24 de octubre. No obstante, este lunes, Ábalos insistió en la pertinencia de que el PSOE desvele todos estos datos.

El exministro y quien fue su mano derecha sostienen, además, que recibieron "anticipos" sin motivar y que ellos sí justificaron los gastos a la gerencia del PSOE, aunque Ferraz no los incluyera luego en las hojas de liquidación presentadas en el Tribunal de Cuentas.

Y, según defienden tanto Koldo como Ábalos, la Guardia Civil no tuvo en cuenta en sus informes todo el dinero en efectivo pagado por el PSOE, ya que el partido tuvo descuadres en su declaración.

De hecho, ambos sostienen que el PSOE ha efectuado más gastos que los registrados en el Tribunal de Cuentas.

Koldo, en una entrevista en EL ESPAÑOL, señaló haber cobrado del PSOE más dinero del recogido por el informe de la Guardia Civil. "Una parte, en billetes grandes porque nadie los quería", precisó.

Las cuentas del PSOE

El pasado 6 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado del llamado caso Koldo, abrió una investigación sobre las posibles irregularidades en la financiación del PSOE.