La AUGC gana las elecciones al Consejo de la Guardia Civil y consolida con cinco vocales su liderazgo entre los agentes

El proceso electoral permitió el uso del DNI electrónico para votar por primera vez, y el escrutinio fue automatizado para agilizar el recuento.

JUCIL se posiciona como la segunda fuerza con tres vocales, mientras que la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC) y otras asociaciones completan el Consejo.

La participación en las elecciones fue del 37%, una disminución respecto al 46,7% registrado en 2021.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha ganado las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, consolidando su liderazgo con cinco vocales.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha ganado las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, celebradas los días 28 y 29 de octubre, y se consolida como la organización mayoritaria del Cuerpo al obtener cinco de los 12 vocales elegidos en la Escala de Cabos y Guardias, la más numerosa del Instituto Armado.

Según los datos difundidos por la Dirección General de la Guardia Civil, la participación en estos comicios -los quintos de renovación del Consejo- alcanzó el 37%, con 31.725 electores que ejercieron su derecho al voto de un total de 85.542 convocados.

La cifra representa un descenso respecto a 2021, cuando la participación fue del 46,7%.

El reparto provisional de vocales, conforme al Real Decreto 1963/2008, deja a AUGC como la fuerza con mayor representación global al obtener 10.022 votos. Le sigue JUCIL, que obtiene tres vocales y 6.838 votos, consolidándose en segundo lugar.

La Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC), logró dos vocales con 2.803 votos; la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), un vocal con 2.747 apoyos. Independientes por la Guardia Civil (IGC), con otro vocal, logrado con 2.377 votos, completa el Consejo.

AUGC recupera así la primera plaza que históricamente venía ostentando en las últimas décadas, hasta la llegada hace cuatro años de JUCIL, la asociación que le arrebató la primera posición.

Estos resultados configuran un nuevo equilibrio en el Consejo, con una clara mayoría de asociaciones tradicionales, aunque con la presencia reforzada de organizaciones emergentes que siguen ganando peso entre los miembros de la Guardia Civil.

Escala de mandos

En las escalas de mando, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC) retiene los dos vocales asignados a las Escalas de Oficiales y de la Ley 42/99, mientras que la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) ha logrado los dos correspondientes a la Escala de Suboficiales.

El proceso electoral, en el que también participaron las asociaciones APROGC y UnionGC, ha sido el primero en el que los agentes pudieron votar tanto con su Tarjeta de Identidad Profesional como con el DNI electrónico.

El escrutinio se realizó de forma automatizada mediante escáneres, con el fin de agilizar el recuento.

La proclamación oficial de electos tendrá lugar el próximo 5 de noviembre, y la constitución del nuevo pleno del Consejo de la Guardia Civil se celebrará el 13 de noviembre.

Desde AUGC han destacado que este resultado "ratifica la confianza de los guardias civiles en nuestro trabajo diario y en nuestra defensa de una Guardia Civil más moderna, justa y profesional".

"Comienza ahora una nueva etapa de trabajo en el Consejo, en la que estaremos a la altura de la responsabilidad que nos habéis confiado", señalan desde la asociación.