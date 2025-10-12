Como cada 12 de octubre, Madrid acoge el Desfile de la Fiesta Nacional. Más de 3.850 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones recorrerán las calles madrileñas. Dará comienzo a las 11:00 en el Paseo de la Castellana.
Desfile Militar del 12 de octubre | La tradicional recepción en el Palacio Real
Representantes de todos los niveles institucionales y de diversos sectores de la sociedad española se dieron cita en la tradicional recepción del Palacio Real de Madrid con motivo del Día de la Fiesta Nacional.
Representantes de todos los niveles institucionales y diferentes sectores de la sociedad española han acudido a la tradicional recepción ofrecida en el Palacio Real de Madrid con motivo del #DíaDeLaFiestaNacional
📽️ Vídeo en CasaRealTV: https://t.co/Xvv3l5CaNM… pic.twitter.com/2D8vMwhRJx
Desfile 12 de octubre |Presidente a la fuga, el 12-O de Sánchez: un vídeo sin símbolos nacionales, abucheos en el desfile y esquinazo a la prensa
El presidente no ha estado acompañado en los actos oficiales por Begoña Gómez, ahora investigada por el juez Peinado por cinco presuntos delitos.
Desfile 12 de octubre | Lo que se ha visto y lo que no en Madrid del desfile del 12-O
Las Fuerzas Armadas han exhibido algunas de sus capacidades este 12-0, en el que las malas condiciones climáticas han desdibujado el desfile aéreo.
Desfile 12 de octubre, en directo | Así ha sido la exhibición de la Formación Mirlo
Por primera vez, cinco Pilatus PC-21, el modelo que reemplaza al veterano C-101, surcaron el cielo de Madrid, dejando tras de sí estelas de humo rojo y amarillo sobre el Paseo de la Castellana.
-
Desfile 12 de octubre |Isabel Díaz Ayuso apuesta por la moda 'made in Spain'
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha elegido un diseño de Victoria Colección para asistir al desfile del Día de la Fiesta Nacional.
Desfile 12 de octubre | El ministro de Transportes sobre Ábalos, Cerdán y Pedro Sánchez
Óscar Puente se pronunció sobre la situación judicial de Ábalos y Cerdán, calificando como poco probable que Ábalos acabe en prisión: "No tendría mucho sentido; fugarse no se ha fugado y, sobre las pruebas… a buenas horas, mangas verdes". Respecto a Cerdán, el ministro de Transportes apuntó que "ha sido totalmente sorpresivo; es un hombre aparentemente tranquilo y de vida normal".
En cuanto a Pedro Sánchez, señaló que "sería un muy buen actor hacia fuera, pero también hacia dentro", y sobre las comparecencias en el Senado destacó que "no hay pruebas contra Sánchez y que en esas comparecencias ha salido bien parado".
Desfile 12 de octubre | Óscar Puente se pronuncia en el corrillo de periodistas
Óscar Puente se refirió al uso del efectivo en el PSOE con una mezcla de crítica y resignación: "Es anticuado, absurdo, pero es el sistema que tenemos. En el ministerio pasa lo mismo; lo he intentado cambiar y no he podido".
Además, destacó la incomodidad de la situación: "Le quita hierro a que se haya ido Sánchez, que mañana viaja… que igual querrá comer con su mujer, ¿qué le digo?".
Puente consideró que sería necesario modernizar este método: "¿Se va a hacer algo para cambiarlo? Debería. El dinero en efectivo es lo peor. Yo, cuando era alcalde, lo sustituí por tarjetas de crédito: pierdes el ticket y pagas tú", sentenció el ministro de Transportes.
Desfile 12 de octubre | Puigdemont se pronuncia sobre la celebración del 12-0
Carles Puigdemont se ha posicionado en contra de la celebración de este 12 de octubre a través de un mensaje en sus redes sociales. "Una parte importante del mundo hispánico aún espera que España pida perdón por la conquista y colonización del continente americano, pero los españoles siguen celebrando su fiesta nacional", criticó el líder de Junts, cuya postura podría condicionar la continuidad de la legislatura.
En su mensaje, Puigdemont también comparó la festividad española con las conmemoraciones de otros países: "Alemania celebra su reunificación, Italia conmemora la república surgida tras la derrota del fascismo, Francia recuerda su revolución, Portugal honra a su ilustre poeta Luis de Camões, y Estados Unidos celebra el día de su independencia".
Con esta revisión, el expresidente catalán subraya lo que considera un contraste entre la memoria histórica de España y la de otras naciones.
Una part important del món hispànic encara espera que Espanya demani perdó per la conquesta i colonització del continent americà, però els espanyols en continuen fent la seva festa nacional. Alemanya celebra la seva reunificació, Itàlia commemora la república sorgida de la…
Día de la Hispanidad, hoy 12 de octubre |Primera recepción para la infanta Sofía y tercera para la princesa Leonor
Este domingo ha supuesto un hito para la infanta Sofía, que ha participado por primera vez en la recepción oficial del Día de la Fiesta Nacional, después de haber alcanzado la mayoría de edad el pasado 29 de abril. Su presencia ha marcado el inicio de una nueva etapa en su papel institucional dentro de la Familia Real.
Por su parte, la princesa Leonor ha vivido su tercera participación en la recepción del 12 de octubre, consolidando su papel como heredera al trono y miembro activo de las Fuerzas Armadas. En 2022 acudió como dama cadete del Ejército de Tierra, en 2023 lo hizo con el uniforme de gala de guardiamarina de la Armada, y este año ha participado como integrante del Ejército del Aire y del Espacio, completando así su paso por las tres academias militares en las que se forma.
Día de la Hispanidad, hoy | Feijóo critica en los corrillos el posicionamiento de Trump
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preguntado sobre el posicionamiento de Trump sobre la situación de Israel en los tradicionales corrillos con la prensa.
"España siempre cumple con la OTAN y es un país fiable. Se aprueba un embargo horas previas a que se alcance un acuerdo de paz. La cancillería española no puede hacer el ridículo con tanta intensidad. Hay alguna izquierda en España que ha pasado del 'no a la guerra' al 'no a la paz'", puntualizó.
Día de la Hispanidad, en directo | Feijóo sentencia la nula felicitación a María Corina
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que no se haya felicitado a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz.
"Es un capítulo más de la política de España. Si entre el pueblo venezolano y el partido socialista predominan los intereses del partido socialista y el presidente prefiere los intereses de Zapatero, se entiende, pero esto es una pésima noticia para el posicionamiento de España con las democracias latinoamericanas", puntualizó ante los medios de comunicación.
Día de la Hispanidad, en directo | Concluye el besamanos
Tras recibir a más de 1.300 invitados, los Reyes han concluido el besamanos en el Palacio Real.
Desfile 12 de octubre | El Barça 'se planta' ante el Día de la Hispanidad
El Fútbol Club Barcelona lanzó un polémico mensaje a través de sus redes sociales en plena celebración del Día de la Hispanidad. El club culé quiso desmarcarse del 12 de octubre y prefirió hacer referencia a su catalanidad mientras se celebraba el habitual desfile en la capital.
Desfile 12 de octubre | Sánchez se retira antes de que concluya el besamanos
Pedro Sánchez se ha retirado de la recepción de los Reyes en el Palacio Real antes de que concluya el besamanos. Tampoco estará en la tradicional conversación con periodistas.
Desfile 12 de octubre | Sin seis presidentes autonómicos
Como es habitual, no asistió el lehendakari vasco, Imanol Pradales, y en esta ocasión tampoco estuvieron presentes los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y de La Rioja, Gonzalo Capellán, ambos por compromisos previos.
También excusaron su asistencia la presidenta de Baleares, Marga Prohens; el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; y el de Murcia, Fernando López Miras, quienes están pendientes de la evolución de la DANA Alice que afecta a sus regiones.
Desfile 12 de octubre | Álvaro García Ortiz, ausente
El evento ha estado también marcado por las ausencias. La más notoria ha sido la de Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, en el foco en las últimas semanas tras la decisión del Tribunal Supremo de sentarlo en el banquillo.
De la misma forma, el acto ha acusado la ausencia de cuatro ministros: las ministras de Sumar, Mónica García y Sira Rego, de viaje oficial; el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Desfile 12 de octubre | Los detalles del desfile
Desde el año 2019, Sánchez es recibido con silbidos en el desfile anual de las Fuerzas Armadas del Día de la Hispanidad. El líder del Ejecutivo, en un año convulso como pocos, con buena parte de su entorno más próximo investigado por diversos casos de corrupción, ha tenido que escuchar una vez más los gritos de quienes acuden a esta cita cada año en el centro de Madrid.
Desfile 12 de octubre | Descanso en la recepción real
Tras una primera tanda de invitados, se está llevando a cabo un descanso en la recepción de los Reyes en el Palacio Real. Como hemos comentado, son más de 1.000 los invitados al besamanos. Así que se llevarán a cabo hasta tres descansos durante el mismo.
Desfile 12 de octubre | Turno para la recepción de los Reyes en el Palacio Real
Tras el desfile militar del 12 de octubre, los Reyes Felipe VI y Letizia celebran la tradicional recepción en el Palacio Real de Madrid por el Día de la Hispanidad. Se espera que asistan más de 1.000 invitados.
Desfile militar Día de la Hispanidad | Lo que se ha visto y lo que no en Madrid
Las Fuerzas Armadas han exhibido algunas de sus capacidades este 12-O, en el que las malas condiciones climáticas han desdibujado el desfile aéreo. El personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que hace unos días ha cumplido su 20º aniversario, ha recibido una importante ovación del público a medida que desfilaban por el madrileño paseo de la Castellana.