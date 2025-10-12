Óscar Puente se pronunció sobre la situación judicial de Ábalos y Cerdán, calificando como poco probable que Ábalos acabe en prisión: "No tendría mucho sentido; fugarse no se ha fugado y, sobre las pruebas… a buenas horas, mangas verdes". Respecto a Cerdán, el ministro de Transportes apuntó que "ha sido totalmente sorpresivo; es un hombre aparentemente tranquilo y de vida normal".

En cuanto a Pedro Sánchez, señaló que "sería un muy buen actor hacia fuera, pero también hacia dentro", y sobre las comparecencias en el Senado destacó que "no hay pruebas contra Sánchez y que en esas comparecencias ha salido bien parado".