Dos activistas lanzan pintura contra un cuadro de Colón en el Museo Naval de Madrid en protesta por el Día de la Hispanidad

Dos activistas de Futuro Vegetal han vandalizado un cuadro de Colón en el Museo Naval de Madrid arrojando pintura roja contra la obra, en protesta por el Día de la Hispanidad celebrado este domingo 12 de octubre.

El propio colectivo ha reivindicado el ataque al compartir un vídeo en su cuenta de X, en el que aseguran haber lanzado pintura biodegradable al cuadro Primer Homenaje a Cristóbal Colón.

En dicha publicación, añaden que la celebración del 12 de octubre "es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala".

🔥 ACTUAMOS 🔥



🔴 Lanzamos pintura biodegradable al cuadro "Primer Homenaje a Cristóbal Colón", en el Museo Naval.



👉La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala. pic.twitter.com/aXIWlMq7OB — FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) October 12, 2025

