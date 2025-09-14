El auditorio al completo de Vox interrumpe el discurso de Abascal para insultar a Sánchez

El líder de Chega, André Ventura (c), junto a Santiago Abascal (d) en el acto 'Europa Viva 25' este domingo en Madrid. J.J. Guillén Efe

El público que ha asistido este domingo al evento organizado por Vox ha interrumpido la intervención del líder ultra Santiago Abascal para insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Concretamente, los asistentes corearon "Pedro Sánchez, hijo de puta", un cántico que ya se ha escuchado algunas veces en distintos eventos de toda índole.

Al respecto, Abascal, en vez de condenar los cánticos impulsados por el auditorio al completo, ha respondido: "Me vais a perdonar que no coree, pero yo realmente creo que la canción del verano tendría que haber sido 'Pedro Sánchez, chulo de putas'".

Acto seguido, los asistentes vitorearon la respuesta del líder de Vox. "Tiene pesadillas con que todavía haya jueces decentes que sienten a sus familiares corruptos y a sus cómplices en el banquillo. Por eso ya solo le mueve el odio a España y el miedo a acabar entre rejas", agregó Abascal en referencia a Sánchez.

Los cánticos duraron aproximadamente unos diez segundos y ocurrieron en mitad del discurso de Abascal en el que se dirigía al jefe del Ejecutivo central.

"Odia a su propio pueblo porque no puede salir a la calle, porque no puede escuchar la canción del verano, porque tiene pesadillas mientras sale a todo correr de Paiporta", afirmaba el líder de Vox hasta que le interrumpieron los insultos.

El evento, llamado Europa Viva y organizado por Vox, ha reunido a miles de personas en el Palacio de Vistalegre, en Madrid.

Además de líderes nacionales de Vox, también ha acudido personalidades internacionales de extrema derecha, como el presidente de Argentina, Javier Milei; la opositora venezolana María Corina Machado o chileno José Antonio Kast.