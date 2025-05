Miss Asturias escribió a Santos Cerdán para pedir su baja en el PSOE por permitir la 'lapidación social' por parte de la derecha

Claudia Montes, Miss Asturias, envió una carta al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, solicitando su baja como afiliada el pasado 14 de abril.

La socialista asturiana motivó esta decisión por "la indiferencia del partido" ante las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL en las que este periódico reveló que había recibido pagos de José Luis Ábalos a través de su mano derecha, Koldo García Izaguirre.

Montes declarará este martes en calidad de testigo, por lo que está obligada a decir la verdad, en el Tribunal Supremo. El juez Leopoldo Puente investiga su contratación por la empresa pública Logirail y su relación con el exministro y su asesor.

La exmodelo ha negado hasta la fecha que fuera colocada por Ábalos y Koldo, así como también desmintió que hubiera tenido una relación personal con el que fuera número tres del PSOE hasta julio de 2021.

Sin embargo, tal y como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva, los whatsapps intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil demuestran que Claudia Montes mantuvo citas con el entonces ministro de Transportes y que Koldo García le pagaba el hotel en Madrid y la peluquería entre otros gastos.

La propia Miss Asturias reconoció su relación con Ábalos en uno de sus mensajes a Koldo: "Me dijiste que está bien con su mujer y que no tengo nada que hacer".

A pesar de todas las pruebas que ha logrado la Guardia Civil sobre su contratación en Logirail y los pagos recibidos desde las cuentas investigadas, Montes ha mantenido hasta el momento que las noticias publicadas por este periódico "son del todo falsas".

La asturiana se enfrenta a un posible delito de falso testimonio si sigue sosteniendo las afirmaciones que realizó en un comunicado y en la carta enviada a Santos Cerdán.

"Acoso mediático y político"

Precisamente, en este escrito solicitando la baja en el PSOE, la exmodelo afirma ser víctima de un "acoso mediático y político", al igual que "algunas mujeres" que se han visto "envueltas en el caso Koldo".

"Resulta del todo indignante y decepcionante, que el partido de la igualdad, de la defensa de los derechos de las mujeres y el feminismo, esté ausente de todo este linchamiento que estoy sufriendo por parte de la derecha política y mediática", afirma Montes en su carta de baja como afiliada a la Federación Asturiana del Partido Socialista.

Montes acusa también a su formación política de haberla dejado sola y no haberse preocupado por ella: "Ni el PSOE, ni sus dirigentes, ni los compañeros y compañeras se han dirigido a mí en ninguno de estos duros momentos ni me han mostrado el más mínimo apoyo en unas circunstancias tan dolorosas".

La exempleada de Logirail concluye su carta a Santos Cerdán asegurando ser víctima de una "lapidación social".

Claudia Montes fue contratada como auxiliar administrativa de Logirail, el mismo puesto que tuvo Jésica en Ineco y Tragsatec, en diciembre de 2019 y se mantuvo en el puesto hasta febrero de 2022.

El análisis de los dispositivos móviles de Koldo García realizado por la UCO concluye que Miss Asturias fue colocada por Ábalos en Logirail con un currículum falso.

La propia Claudia Montes lo reconoció en uno de los mensajes enviados al asesor del ministro de Transportes: "Necesito el currículum que presentaste para buscar más trabajo porque no puedo hacer otro porque si no coinciden sabes que me puedo meter en un problema legal porque es un delito estoy atada de pies y manos".

"Lo siento, no tengo nada", contestó el asesor de Ábalos. "Y no es delito", añadió en otro mensaje.

"Si hay falsedad en los estudios que se pusieron y en el trabajo sí lo es", replicó ella.

Según las conclusiones de la UCO, Koldo "actuó como transmisor" con el fin de que dicha contratación "no sólo se llevara a cabo, sino que, una vez formalizada, no fuera rescindida" debido a problemas que Montes tuvo con sus jefes.

El 8 de octubre de 2019, a las 17:40 horas, Ábalos escribió a su entonces asistente: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?". "Sí. Lo arreglo", respondió Koldo.

La mano derecha de Ábalos envió el currículum de Claudia Montes a Isaías Taboas, entonces presidente del Grupo Renfe, puntualizándole que el lugar de trabajo sería Gijón.

El día 23 de octubre de 2019, Claudia confirmó a Koldo que había sido contactada para un puesto de trabajo en Logirail, como él había asegurado que sucedería.

Las contrataciones irregulares de Jésica Rodríguez y la propia Claudia Montes por empresas dependientes del Ministerio de Transporte están siendo investigadas por el Tribunal Supremo.

Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, y Taboas, como presidente de Renfe, intervinieron en los fichajes de estas dos mujeres con las que Ábalos mantuvo relaciones sentimentales.