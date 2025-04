Los colegios tras el apagón: seis comunidades abren pero sin clases, Castilla-La Mancha los cierra y 10 con normalidad

Los colegios de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Extremadura, Galicia, La Rioja y la Comunidad Valenciana permanecerán abiertos este martes pero sin actividad lectiva, debido al apagón que ha afectado al país. En Castilla-La Mancha los centros educativos no abrirán sus puertas ni para el alumnado ni para el profesorado, según anunció la Consejería de Educación pasada la medianoche.

La decisión de mantener los colegios abiertos de forma mayoritaria la anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Moncloa tras la segunda reunión del Consejo de Seguridad Nacional y fueron confirmando paulatinamente las distintas consejerías autonómicas. El líder del Ejecutivo explicó que en estas ocho comunidades autónomas se había establecido el nivel 3 de protección civil, por lo que el Gobierno de España es quien lidera la respuesta en estos territorios a la emergencia nacional.

Asimismo, Sánchez recomendó a los estudiantes que sigan las instrucciones de sus gobiernos autonómicos y a los trabajadores de los territorios en los que no se ha recuperado la capacidad de suministro eléctrico que "prioricen su seguridad" y, aquellos de servicios no esenciales que tengan dificultades para desplazarse, que no lo hagan.

"No habrá actividad lectiva, pero las instalaciones estarán abiertas con el profesorado suficiente para garantizar la atención de los alumnos de las familias que lo necesiten", ha detallado la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid en un comunicado.

En la Comunidad Valenciana, el Centro de Coordinación de Emergencias señaló en una nota que recomienda a los centros docentes que abran este martes sus puertas y mantengan sus servicios de comedor y transporte, pero sin actividad lectiva. Una decisión adoptada tras la celebración del Cecopi de este lunes a las 22.00 horas.

Los Gobiernos autonómicos de Castilla y León, Asturias, la Región de Murcia, País vasco, Cataluña, Navarra y Cantabria han informado que la jornada lectiva se celebrará con normalidad y habrá clases. También en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, que han logrado esquivar el apagón gracias a no depender de sistemas eléctricos peninsulares.

En Galicia, los colegios estarán abiertos aunque no habrá ni clase, ni transporte ni comedor. En un primer momento, la Consellería de Educación había anunciado que los centros permanecerían cerrados, pero en otro comunicado enviado sobre las diez de la noche confirmaban la decisión adoptada por el Ministerio del Interior. Desde la Xunta se ha pedido a los equipos directivos que acudan a los centros y se ha pedido a las familias "comprensión" ya que algunas escuelas e institutos "no pueden tener preparada la apertura a primera hora del día debido a la dificultad para establecer comunicaciones".