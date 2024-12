Felipe González pide a Sánchez que "igual que trajo a Edmundo González, lo lleve a Caracas" y se presta a "acompañarlo"

El candidato electo de Venezuela, Edmundo González, y el ex presidente del Gobierno, Felipe González, durante un desayuno informativo de Fórum Europa este lunes en Madrid. Europa Press

El expresidente del Gobierno Felipe González ha reclamado este lunes al Gobierno de España que facilite el regreso a su país del candidato electo venezolano, Edmundo González. "Sólo le pido a España, al Parlamento y al Gobierno, que lo mismo que le dio asilo, lo lleven a Caracas si así lo desea", ha afirmado el exmandatario español.

Edmundo González ya ha manifestado su voluntad de estar de vuelta en su país en las próximas semanas, con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente, prevista para el próximo 10 de enero.

En ese sentido, Felipe González le ha requerido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que facilite ese regreso "con los medios y las garantías necesarias para que sea eficaz su oferta de transición" en Venezuela.

El expresidente español ha manifestado en un desayuno informativo en Madrid que Edmundo González debería volver "en el mismo avión con el que vino a España" e incluso se ha mostrado dispuesto a viajar también él mismo. "Yo estoy dispuesto a acompañarlo", ha dicho.

Felipe González pide también que España "encabece la iniciativa europea", después de que la Eurocámara reconociera a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, en una resolución que no compromete las decisiones de cada uno de los 27 Estados miembros.

"España debería distinguirse del resto por sus relaciones históricas con Venezuela", opina el expresidente socialista. El Gobierno español se ha limitado a pedir que Nicolás Maduro entregue las actas de las elecciones, pero no ha reconocido a Edmundo González como presidente electo, como sí han hecho Italia o Estados Unidos.

Cuestionado por las labores de mediación que está llevando a cabo su sucesor José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González ha evitado prounciarse. "Yo eso no lo valoro, porque luego dicen que soy menos de izquierdas porque no me gustan los tiranos", aseguró al finalizar el acto.

Durante su presentación en un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa de la organización Nueva Economía, ha expresado que "los tiranos no tienen color ni ideología". "Son simplemente tiranos, depredan a su presa, que es el pueblo", ha añadido el expresidente socialista.

Felipe González cree que Nicolás Maduro "no ha ganado ni un solo apoyo desde el día de las elecciones". Ha asegurado que ya antes "le faltaba legitimidad de cargo" y ahora también "de origen". Y ha calificado al presidente venezolano como un "tirano arbitrario sin legitimidad democrática".

En ese sentido, se ha mostrado esperanzado ante lo que considera "una oportunidad histórica" de cambio en Venezuela. "Edmundo González y su equipo quieren pactar la transición y en los primeros cien días tendrán que hacer cosas decisivas para el futuro del país".

Futuro político

En ese sentido, el candidato electo venezolano se limitó a exponer una serie de medidas que impulsaría durante sus primeros cien días de mandato, si consigue finalmente jurar el cargo como presidente.

Entre estas actuaciones estaría una refinanciación de la deuda pública del país con sus acreedores y una mayor presencia del sector privado en sectores estratégicos y en la asistencia social a los ciudadanos.

"No descansaremos hasta conseguirlo, esta lucha es hasta el final", ha manifestado Edmundo González.

Ha insistido en que su intención es volver a su país con motivo de la toma de posesión del nuevo Gobierno, aunque ha rechazado dar ninguna pista sobre cómo lo haría. "No voy a revelar ni el día ni la forma en la que voy a regresar a Venezuela".

Y en referencia a las gestiones llevadas cabo hasta ahora por España, que le ha dado asilo desde el pasado 8 de septiembre, se ha limitado a expresar su "gratitud".

"Muestro mi reconocimiento, tanto a las autoridades como al resto de instituciones del país", sin entrar a valorar las negociaciones para su regreso a Venezuela y una hipotética transición en el poder.