Aldama consiguió ayuda para sus negocios de los jefes de gabinete de al menos tres ministros de Sánchez

Víctor de Aldama logró la ayuda para sus negocios de jefes de gabinete de al menos tres ministros, gracias a la intermediación de José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre.

Los jefes de gabinete que colaboraron en beneficio de Aldama y sus socios son Carlos Moreno (del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero), Juan Ignacio Díaz Bidart (del Ministerio de Industria de Reyes Maroto) y Rafael Pérez (del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska y actual secretario de Estado).

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ya ha admitido este domingo en una entrevista publicada por El Diario que su jefe de gabinete tuvo cuatro reuniones con Aldama entre diciembre de 2019 y mayo de 2021.

EL ESPAÑOL publicó el 23 de noviembre que la agenda de Koldo García revelaba citas con el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda coincidentes con la confesión de Aldama.

Sin embargo, Montero ha confirmado ahora que Aldama también acudió a cuatro de esas reuniones con Carlos Moreno y Koldo García.

El Gobierno quiere de esta forma realizar un control de daños después de que Aldama haya afirmado, en su escrito al Tribunal Supremo, que existen conversaciones con el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda en un móvil encriptado.

Dicho dispositivo electrónico está en posesión del juez Santiago Pedraz, ya que la Guardia Civil incautó este móvil durante la detención de Aldama por la trama del fuel el pasado 7 de octubre.

Hacienda: el aplazamiento

En su declaración ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, Aldama afirmó haber entregado 25.000 euros a Carlos Moreno como pago por las gestiones realizadas para el aplazamiento de la deuda de su empresa Pilot Real Estate SL a Hacienda.

El empresario justificó, posteriormente en un escrito enviado al Tribunal Supremo, que el expediente tributario de su sociedad se gestionó con Moreno durante las fechas en las que aparecen las cuatro reuniones con el jefe de gabinete de Hacienda.

Por este motivo, explica Aldama, Pilot Real Estate SL no aparecía en la lista de morosos que Hacienda hizo pública en 2020. En cambio, un año más tarde, la sociedad del comisionista del caso Koldo sí que salía reflejada en dicho documento al tener una deuda de dos millones de euros con la Agencia Tributaria.

En su escrito al Supremo, Aldama también afirma que Carlos Moreno le pidió que le buscara casas para comprar. Por eso, el empresario define su conexión con la mano derecha de Montero como una "relación de interés".

El móvil encriptado de Aldama contiene conversaciones con Carlos Moreno durante aquella época, en la que el empresario sostiene que realizó un pago a la mano derecha de María Jesús Montero.

Industria: los hidrocarburos

Por otra parte, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha puesto de manifiesto en sus informes los contactos de Koldo García con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto, para lograr una licencia de operador de hidrocarburos al socio de Aldama.

Bidart se reunió el 28 de diciembre de 2020 con Claudio Rivas y la empresaria Carmen Pano. EL ESPAÑOL desveló en exclusiva que esta empresaria era la que había ratificado ante notario que había llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz como pago de comisiones por las gestiones realizadas por Víctor de Aldama con el Gobierno.

La agenda de Koldo García requisada por la UCO y a la que ha tenido acceso este periódico también recoge un encuentro de Bidart con Koldo el 14 de junio de 2021, cuando se estaba analizando en Industria el expediente de la empresa Villafuel para la licencia de operador de hidrocarburos.

La Guardia Civil también refleja en sus informes un mensaje de Claudio Rivas a Víctor de Aldama en el que hace referencia al "jefe de Servicios de Industria" el 30 de noviembre de 2021.

"Es muy importante que El Grandullón se quite del medio en el Ministerio. Palabras textuales del jefe de Servicios de Industria, o sea, el puto jefe. Qué ya no intervenga ni moleste más. Ese señor es lo que dice, y me ahorro los calificativos", escribió Rivas.

Interior: mascarillas y Delcy

Por último, el actual secretario de Estado de Seguridad y anterior jefe de gabinete de Fernando Grande-Marlaska, Rafael Pérez, fue el enlace de Koldo García para introducir en el Ministerio del Interior a la empresa Soluciones de Gestión SL, que es la sociedad a través de la cual cobró comisiones Víctor de Aldama.

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, Rafael Pérez es el que dio el contacto de Koldo para la compra de mascarillas y luego pidió favores personales al asesor de Ábalos.

Koldo García se encargó de realizar las gestiones para que el cuñado de la mano derecha de Marlaska, que trabaja en Aena, fuera trasladado de Sevilla a Madrid tal y como le pidió Rafael Pérez.

El asesor de Ábalos también contactó con el número 2 de Marlaska para informarle de la visita de Delcy Rodríguez a España. Esto ocurrió en el segundo día de Rafael Pérez como secretario de Estado de Seguridad.

El 19 de enero de 2020, horas antes de que el avión de la vicepresidenta de Venezuela aterrizara en Madrid, Koldo García mandó varios whatsapps informando a Rafael Pérez de todos los detalles del viaje de Delcy.

A través de estas conversaciones, que aparecen en los informes de la UCO, se supo que Víctor de Aldama había alquilado un chalet en el exclusivo barrio madrileño de El Viso para la número dos de Nicolás Maduro.

Koldo García dio la dirección de la vivienda, en la calle Oquendo número 16, a Rafael Pérez. Aldama declaró ante el juez Ismael Moreno que "el Ministerio de Interior mandó a Policía y CNI para revisar la casa".

El móvil encriptado requisado a Aldama y otros dispositivos electrónicos, como los discos duros que se incautaron durante el registro a Koldo García, aportarán más datos concretos y pruebas de las relaciones que mantenía el empresario con altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez.