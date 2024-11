Última hora de la DANA, en directo | Reanudan las labores de rescate en las zonas afectadas bajo alerta naranja por fuertes lluvias

Días después de uno de los peores desastres naturales de la historia de España, en Valencia los vecinos continúan viviendo junto a los restos de una gran cantidad de cuerpos sin vida. En Sedaví, una población de 10.000 habitantes a tan sólo 12 kilómetros de la capital, los garajes siguen estando llenos de aguas residuales. Una mezcla de lodo y aceite de coche manchan las botas de los efectivos de la UME que realizan inmersiones subacuáticas con la única intención de hallar muertos.

"Parece duro, pero tras cuatro días está claro que no esperamos hallar a ninguna persona con vida debajo del agua. Estamos buscando donde sabemos que hay personas desaparecidas", afirma uno de ellos. En este garaje en concreto, perteneciente a una comunidad de vecinos en la que viven aproximadamente 30 personas, se cree que hay unos seis cuerpos debajo del agua. Pero eso todavía no se confirma. Podrían ser más o también ser menos. "Tenemos dos puertas y no sabemos si cuando surgió todo alguien fue arrastrado hasta dentro", dice el presidente de la comunidad, visiblemente afectado.