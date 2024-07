Vox, de la ruptura con el PP a las fugas: "Buxadé, no obedecí ni a mi padre, no te voy a obedecer a ti"

Todos los divorcios tienen un origen real y también una excusa. Santiago Abascal ha elegido lanzar la suya en un jueves de julio previo a la operación salida de vacaciones y con España pensando ya en la final de la Eurocopa.

En el capítulo de hoy analizamos las causas y las consecuencias de este movimiento que ya ha tenido desertores en sus filas en gobiernos como el de Castilla y León y Extremadura. Este pódcast se ha puesto en contacto con distintas fuentes relacionadas con Vox en sus diferentes etapas del proyecto. Algunas, en privado, hablan de “desastre” o “tiro en el pie”. Otras, en cambio, lo interpretan como “un movimiento a la desesperada” realizado en prevención de un “posible adelanto electoral en España”.



Daniel Valero, delegado de EL ESPAÑOL en Valencia, nos da las claves de lo ocurrido en esta comunidad donde Carlos Mazón ha tardado 12 horas en reaccionar a la ruptura de Vox. Además, entrevistamos a Mazaly Aguilar, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, hasta el próximo 16 de julio. Aguilar califica de “drástica” la decisión de Vox y no la comparte. “Las caras del jueves eran un poema, no se ha debido de contar con ellos”, afirma.



“Sólo lo hubiera entendido si el PP hubiera estado en la presidencia de Gobierno de España, pero está en la oposición”. Esta histórica de Vox, con el número 8 de afiliación al partido y procedente del mundo de la empresa, cuenta cómo conoce muchos casos de personas cuyo retorno de la política al desempeño de otra actividad profesional es muy difícil. “Siempre digo que llevamos una especie de letra escarlata”.

Relegada por Buxadé



Mazaly Aguilar ha sido relegada en el partido por su enfrentamiento con Jorge Buxadé, jefe de Delegación de Vox en el Parlamento Europeo. “Su posición y la mía son totalmente antagónicas”, relata. En conversación con este pódcast, asegura que los trapos sucios se lavan en casa, pero Buxadé "minimizó" su trabajo en Europa y le acusó de no seguir las pautas del partido. “No obedecí ni a mi padre, no te voy a obedecer a ti”, le dijo. Esta licenciada en Económicas cree que es un error que Vox abandonara el ECR de Georgia Meloni y se uniera a los “Patriotas por Europa” de Orbán. “Éramos íntimos de Meloni y de repente la dejan colgada de la brocha, me cayó la del pulpo por decirlo”, concluye.