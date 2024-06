Emboscada a la Policía en el barrio del narco en Ceuta: dos agentes heridos al arrojarles ladrillos

Agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional han sido víctimas esta semana de una emboscada en el barrio de El Príncipe (Ceuta), una zona plagada en los últimos años por numerosos individuos dedicados al narcotráfico. Como resultado de un ataque en el que les han arrojado a los agentes toda clase de objetos, dos de ellos han resultado heridos en la operación.

Los hechos se produjeron en torno a las tres de la mañana, según fuentes presenciales, del pasado miércoles. Los efectivos de la UPR fueron asaltados en la Plaza del Zoco cuando realizaban un dispositivo de prevención de la delincuencia en la zona.

Según fuentes policiales que presenciaron los hechos, al entrar en la plaza se percataron de que habían caído en una ratonera. Les lanzaron ladrillos, adoquines o losas de piedra desde los edificios. Incluso les arrojaron un barreño lleno de arena desde una azotea que impactó contra la luna del furgón policial destrozándola por completo.

Así fue la emboscada a la Policía Nacional en la barriada de El Príncipe (Ceuta).

"Impresionante, ha sido como una bomba", señala uno de los agentes en un vídeo grabado segundos después del ataque.

La Policía ya busca a los responsables de la brutal agresión en un barrio donde la inseguridad está a la orden del día, debido al negocio del narco e incluso a traficantes de armas que extienden su influencia al vecindario, como señalan fuentes policiales sobre el terreno. "Su impunidad supone la inseguridad de un barrio en el que viven muchísimas familias que nada tienen que ver con ese tipo de delincuentes y que merecen gozar del mismo nivel de seguridad que cualquier otro barrio de España".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) envía un mensaje de fuerza y apoyo a los compañeros que trabajan en la zona, especialmente a los GAC y las UPR que se dejan la piel en sus calles. "Recordamos de nuevo la necesidad de ampliar y reforzar los medios técnicos y humanos de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Ceuta".

El SUP advierte de que zonas como El Príncipe corren el riesgo de convertirse en lugares intransitables. "Nuestras UPR desempeñan su labor de manera impecable en esta y otras áreas y seguirán patrullando con la misma eficacia y contundencia para evitar que algunos de los vecinos de esa barriada, se crean impunes y conviertan un barrio humilde en un gueto o una no go zone".

La Unión Federal de la Policía (UFP) pide que sean declarados ya profesión de riesgo, una reivindicación que es el principal caballo de batalla de los sindicatos policiales ante el aumento de ataques a agentes de la autoridad en los últimos años.

Arrollados en Toledo

Casi al mismo tiempo ha trascendido otra noticia similar, esta acaecida en la localidad toledana de Sonseca. Esta mañana dos guardias civiles eran arrollados por un delincuente que contaba con varias requisitorias de ingreso en prisión.

Al darle el alto, el prófugo arrancó su coche, hiriendo a los dos guardias. "Ojalá las lesiones no sean graves y se recuperen satisfactoriamente. Nuestros servicios jurídicos ya están asesorando a nuestros compañeros, nos personaremos en el procedimiento judicial para conseguir la máxima condena para el delincuente y que nuestros compañeros sean resarcidos", señalan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).