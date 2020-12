Illa asegura que el PSC "no apoyará un Gobierno independentista" y pide excluir a ERC

El ministro de Sanidad, el socialista Salvador Illa, apoya una alianza entre PSC y comunes, que excluya a ERC, tras las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero, con el objetivo de replicar el modelo de "gobierno progresista" que rige en el Estado y en la ciudad de Barcelona.



En una entrevista con Efe, el secretario de Organización del PSC ha defendido que los republicanos deben quedar fuera de la ecuación porque priorizan la independencia de Cataluña, un proyecto que los socialistas no comparten porque "es negativo para los catalanes y los españoles".



"No formaremos parte ni apoyaremos, directa o indirectamente, a ningún gobierno independentista", ha asegurado Illa.



Para el ministro catalán, la sintonía exhibida por socialistas, comunes y ERC para aprobar los presupuestos estatales y de Barcelona para 2021 no allana el terreno para un nuevo tripartito en la Generalitat, pues se trata de cuestiones diferentes.



"Una cosa es que haya acuerdos para dar luz verde a unos presupuestos, ya sean de España o de Barcelona, en un contexto de pandemia que nos obliga a todos a hacer un esfuerzo para ponernos de acuerdo para sacar adelante instrumentos legislativos de este tipo, y otra cosa es que haya una apuesta de Govern", ha expuesto.



Y ha insistido: "No compartimos el objetivo político del independentismo y por lo tanto no apoyaremos ni formaremos parte de ningún gobierno que tenga por objetivo la independencia de Cataluña".



En su opinión, la única coalición de gobierno "factible" para el PSC es con los comunes: "Nos sentiríamos cómodos porque los dos objetivos más importantes que hay en Cataluña en este momento, desde nuestro punto de vista, son la protección de la salud de los ciudadanos y la protección de la economía para garantizar que nadie quede atrás. Y son dos objetivos que hay que abordar desde una óptica progresista", ha argumentado.



Pese a la "confianza" del ministro en que el líder del PSC, Miquel Iceta, pueda ser el próximo presidente de la Generalitat, lo cierto es que ninguna de las encuestas publicadas hasta ahora indica que socialistas y comunes, actualmente con 17 y 8 diputados en el Parlament, respectivamente, puedan aspirar a conquistar el Govern sin el apoyo de otro grupo.



Sea cual sea la composición del próximo ejecutivo catalán tras el 14F, Illa ha reiterado la voluntad del presidente Pedro Sánchez de reactivar la mesa de diálogo entre gobiernos, de la que el ministro es miembro en representación del PSC, para resolver el conflicto político catalán.



"El Gobierno de España desde el principio ha apostado por el diálogo (...). El camino en Cataluña para solucionar el problema que tenemos es el diálogo; eso sí, respetando el marco de convivencia que nos hemos dado todos y desterrando toda actitud de unilateralidad", ha apuntado.



La mesa de diálogo, fruto de la negociación entre PSOE y ERC para la investidura de Sánchez, se reunió por primera vez en febrero de este año, pero la eclosión de la pandemia de la Covid-19 y el clima preelectoral en Cataluña obstaculizaron la concreción de un segundo encuentro, que se da por hecho que se cerrará cuando haya un nuevo Govern.



El secretario de Organización del PSC espera que la situación epidemiológica no sea un impedimento para la celebración de las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero, convocadas automáticamente después de que el Parlament constatara que no había un candidato a sustituir al inhabilitado Quim Torra al frente de la Generalitat.







"La cuestión es que se celebren con todas las garantías y con las medidas que correspondan. Me parece que, haciendo las cosas bien, las elecciones se tienen que poder celebrar", ha resuelto el ministro.