De "presidente encargado" a "líder de la oposición": Sánchez rebaja el reconocimiento de Guaidó

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido este miércoles en la primera sesión de control al Ejecutivo a Juan Guaidó como "el líder de la oposición venezolana". Sánchez respondía a una pregunta del líder de Vox, Santiago Abascal, y quería defenderse de las críticas por la posición del Gobierno sobre Venezuela y el encuentro del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta ejecutiva del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

Sánchez ha recordado las palabras de Guaidó, al que hace ahora un año España reconoció como "presidente encargado" de Venezuela para la convocatoria de unas elecciones libres y con respaldo internacional. "Tenemos las mejores relaciones con España. España es aliado de la democracia, de la libertad", ha dicho Sánchez parafraseando a Guaidó. "Está bastante claro cuál es la posición del líder de la oposición en Venezuela", ha dicho Sánchez.

Preguntado por qué hacía Ábalos en el aeropuerto de Barajas con Rodríguez y un ministro venezolano, Sánchez ha sido tajante: "Evitar una crisis diplomática con su intervención".

Santiago Abascal, de @VOX_Congreso, pregunta al presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, si el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana “se reunió” con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas “por instrucciones expresas del presidente del Gobierno”. #SesiónDeControl pic.twitter.com/VUzCkFTzLy — Congreso (@Congreso_Es) February 12, 2020

La manera de referirse a Guaidó de Sánchez dista mucho de la empleada el 4 de febrero de 2019 cuando proclamó un reconocimiento de mucha más altura para Guaidó. "El Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela", dijo entocnes.

Desde la investidura de Sánchez, este mes de enero, los mensajes del Ejecutivo sobre Venezuela han sido muy diversos. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, mantiene la línea oficial de reconocimiento a Guaidó como presidente encargado y asegura que la posición de España no ha cambiado. Reivindica entre otras cosas que el líder opositor Leopoldo López se encuentra refugiado en la embajada de España en Caracas y allí podrá permanecer el tiempo que necesite.

Cambio en el reconocimiento

Sin embargo, los gestos del Gobierno no acompañan esa posición. Sánchez se negó a reunirse con Guaidó cuando hizo una gira europea. Guaidó se reunió con Emmanuel Macron, presidente de Francia, se vio con Angela Merkel, la canciller alemana, Boris Johnson, primer ministro británico, Josep Borrell, el alto representante para la Política Exterior europea y otros muchos mandatarios. Cuando Guaidó llegó a Madrid, Sánchez no lo recibió y González Laya no lo hizo en el Ministerio de Exteriores sino en la Casa de América, una institución cultural, por "cuestiones de logística", según el Gobierno.

Este miércoles, Sánchez se centró en arremeter contra Vox y Abascal. "Le importa tanto Venezuela como le importa España, es decir, nada. Lo que hacen es utilizar España y Venezuela para hacer lo único que saben hacer, que es ruido", ha dicho.

"Se hacen pasar por amigos de Venezuela y en cambio aquí estigmatizan a los inmigrantes y dicen que son los principales causantes de todos los males de la sociedad española", ha lamentado. Sánchez ha acusado a Abascal de ser "defensor de España pero financiado con dinero iraní".

"El interés del Gobierno de España es auténtico, es por el reencuentro, la democracia y la reconciliación de Venezuela. El interés que tiene su grupo por Venezuela o el amor supuestamente que ustedes profieren a España es tan falso como los visados de la señora Monasterio", ha dicho sobre las credenciales de la líder del partido en la Asamblea de Madrid, muy cuestionadas.

Abascal ha recriminado una total "falta de escrúpulos" de Sánchez a la hora de mentir e impedir que Rodríguez fuese detenida en Barajas. "Si usted dio la orden, dimita. Si la dio su vicepresidente, que es el delegado de Maduro, dimitan ambos. Si Ábalos actuó por libre, mejor que se vaya. Si la orden se la dio Maduro a todos los días, se pueden ir todos juntos", ha dicho.

"Ha llegado a ese banco azul cabalgando sobre el fraude y la mentira a los españoles", ha dicho Abascal.