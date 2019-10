Gemma Nierga pide la libertad de Cuixart: "La prisión es injusta. Querría que le absolvieran"

A solo unos días para que se conozca la sentencia del procés, la periodista Gemma Nierga espera que el Tribunal Supremo absuelva a Jordi Cuixart. "Me gustaría mucho. Lo que ha hecho no merece dos años de prisión preventiva", ha afirmado en una entrevista en ElNacional.cat.

Nierga mantiene una estrecha vinculación personal con el presidente de Òmnium Cultural, con el que ha escrito Tres días en la cárcel, un libro en el que la periodista le entrevista en tres sesiones de cuatro horas tras lograr un permiso especial de las autoridades de la prisión de Lledoners durante diciembre de 2018.

"Nos hemos hechos amigos y no le conocía, pero mira, no me mojaré mucho sobre lo que tiene que pasar pero personalmente me gustaría que la sentencia absuelva a Jordi Cuixart. Me gustaría mucho", ha dicho, para remarcar que la prisión preventiva "es injusta y desproporcionada" y que "no he descubierto la razón" por la cual el Supremo tomó esta decisión no solo sobre Cuixart sino también sobre el resto de acusados.

Preguntada por los ataques y las críticas recibidas tras ese libro, Nierga asegura que "no me interesa que me digan si soy indepe ni que blanqueo a Cuixart".