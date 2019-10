Un diputado de Podemos dice que si hubiera un "proceso revolucionario" iría a Zarzuela a por el Rey

El diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, leninista "a mucha honra", ha asegurado que si en España se dieran "las mismas condiciones" que en la Rusia de 1917, "indudablemente" iría mañana al Palacio de la Zarzuela y haría lo mismo que Lenin le hizo al Zar. Santiago, secretario general del Partido Comunista de España (PCE), admirador de Lenin -"yo me quito el sombrero", afirma-, ha hecho estas manifestaciones a la revista satírica Mongolia.

Ante la rotundidad de su afirmación, el entrevistador, Pere Rusiñol, insiste en tono jocoso: "¿Lo liquidarías?", en referencia a Felipe VI. A lo que Santiago, responde: "Eso ya depende de cómo se pusiera y lo que surgiera. Todos los procesos revolucionarios no los haces para matar a un zar, evidentemente. Eso es bastante anecdótico en el devenir de la historia. En su momento histórico estaba claramente justificado". Ncolás II, su esposa y sus cinco hijos, de entre 13 y 22 años, fueron asesinados a tiros y bayonetazos en el verano de 1918.

El entrevistador pasa entonces a preguntarle por otros líderes comunistas, como Fidel Castro y Nicolás Maduro. Enrique Santiago muestra su admiración a Castro y señala que "Cuba es el país con más esperanza de vida de América, más que Estados Unidos".

Con respecto a Maduro, declara que "ha conseguido mantener un proceso revolucionario a pesar de un brutal acoso internacional". "Venezuela es el país de América Latina que más elecciones ha celebrado en los últimos 20 años y las más escrutadas". Además añade, "mira que es difícil hacer una revolución socialista en el Caribe porque los ritmos de trabajo en el Caribe son muy particulares. Tiene mucho mérito mantener eso en Venezuela".

"El límite es el suicidio político"

El diputado comunista, que formó parte del equipo negociador de Podemos en las conversaciones para formar un Gobierno este mes de septiembre, ofrece también su particular visión de las fallidas conversaciones para desbloquear un Gobierno tras el 28-A. "Para nosotros el límite es el suicidio político. Nosotros nos hemos planteado qué es lo fundamental frente a lo secundario", resume sobre la postura de Podemos.

"Para nuestro pueblo lo importante es preservar un proyecto de izquierdas con capacidad de incidir en la vida política de este país. De nada nos vale nuestros sesudos análisis si el resultado va a ser que va a estallar la única alternativa de izquierdas que existe en este país", añade sobre las fallidas negociaciones para formar un Gobierno progresista.

"Errejón se unirá al PSOE"

Asimismo, ante la sugerencia de Rusiñol de que el partido de Íñigo Errejón pueda ser una nueva alternativa a la izquierda, Santiago insinúa que algún día se unirá al PSOE. "Año 79, auge del Partido Comunista, de pronto una señora que se llamaba Pilar Bravo sale, hace potencia, y se convierte en una alternativa de no sé qué, que acaba en el Partido Socialista. Años 90, el momento más álgido del voto a Izquierda Unida; de pronto surge una cosa que se llama Nueva Izquierda, que acaba en el PSOE".

"Entre 2016 y 2017 surge Unidas Podemos que consigue 70 diputados y diputadas. Una bronca interna que no te quiero ni contar... y ya sale otra fuerza política. No sé como acabará la historia pero ya la he visto varias veces", concluye.