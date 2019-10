Iceta: un indulto implicaría que los políticos presos dijeran "no lo volveré a hacer"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha dudado que los líderes independentistas encausados por el "procés" vayan a pedir un indulto al Gobierno si el Tribunal Supremo les condena, pues esto implicaría decir "no lo volveré a hacer".



"¿Por qué no quieren pedir un indulto? Puedo entenderlo porque eso significa que dices 'no lo volveré a hacer'. Pero si dices lo volveré a hacer no pides un indulto", ha dicho Iceta en una entrevista en Ràdio 4, refiriéndose al lema "Lo volveremos a hacer" que está usando el independentismo desde hace unos meses.



Aunque ha admitido que el indulto no va ligado a un "arrepentimiento", Iceta ha destacado que se trata de una "medida de gracia" y, en este sentido, ha defendido que quien lo da "tiene que pensar que no se repetirá lo que está perdonando".



"Difícilmente le darán a alguien un indulto si se piensa que esta persona lo volverá a hacer", ha subrayado Iceta, que ha agregado que si finalmente se solicita esta medida, el Gobierno lo deberá estudiar tal y como marca la ley.



Con todo, el líder de los socialistas catalanes ha pedido aparcar el debate sobre los indultos hasta que se conozca la sentencia del Supremo, pues debatir antes sobre esta cuestión es presuponer la condena de las personas juzgados.