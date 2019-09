El alcalde de Vigo pone ya las luces de Navidad para competir con Nueva York

Aunque aún quedan diez días para que termine oficialmente el verano, este miércoles ha comenzado la instalación de las luces de Navidad en Vigo en una céntrica calle de la ciudad. El alcalde del PSOE, Abel Caballero, ha presenciado el acto y ha prometido que este año Vigo tendrá "el más importante alumbrado de Navidad que haya habido nunca en ciudad alguna".

Este año, el alumbrado de Vigo para las fiestas de Navidad contará con diez millones de luces led, 2.700 arcos de luces, 465 árboles relucientes y 334 calles iluminadas de las 1.700 que tiene la ciudad. Con estas cifras, la ciudad gallega superará con creces los números del año pasado, con los que la ciudad obtuvo una enorme repercusión mediática.

Además, Caballero ha anunciado la instalación de un árbol de Navidad aún más alto, de una noria de más de 60 metros, de un poblado navideño y de tres mercadillos. El alcalde ha explicado que todo ese despliegue requiere tiempo de preparación y esa es la razón que ha expuesto para que se inicien ya los trabajos.

Para todo ello, el Ayuntamiento de Vigo invertirá algo más de 800.000 euros, según el regidor. Según sus palabras, todo el despliegue deberá estar terminado para las 20.00 horas del 23 de noviembre, momento en el que se producirá el encendido oficial de las luces de Navidad.

"Invito a todos los alcaldes y alcaldesas de España, pero sobre todo a los 47 millones de españoles", ha dicho Caballero, que ha prometido una "fiesta grandiosa". Según el primer edil, Vigo recibió el año pasado dos millones de visitas y, "dadas las reservas hoteleras, es razonable pensar que vamos a superar con mucho esa cifra".

Caballero ha asegurado que el resplandor de Vigo se verá en toda España, pero también en Nueva York, Londres, Roma o París. El año pasado ya comentó que no se podía despegar del móvil "porque me va a llamar el alcalde de Nueva York y me va a decir que me tiene sana envidia, porque las luces de Vigo son las mejores del planeta". Incluso, llegó a ironizar con que habría que ponerse gafas de sol para no quedar deslumbrados.



Con todo, el alcalde ha querido recordar que "el atractivo más grande de las luces de Navidad es la gente de Vigo".