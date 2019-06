La Universidad de Navarra reconoce con el 'honoris causa' a estos académicos internacionales

La Universidad de Navarra (UNAV) entrega este viernes 28 de junio el doctorado honoris causa a cuatro reconocidas personalidades del ámbito académico, que estarán acompañados por sus padrinos y el Gran Canciller de la UNAV, Fernando Ocáriz. Los condecorados son el arquitecto navarro Rafael Moneo, la socióloga inglesa Margaret S. Archer, la filóloga hebrea Ruth Fine y el experto en economía de los medios, Robert Picard.

Los premios honoris causa, la máxima distinción que otorga una universidad, se entregarán en el Museo del centro académico a las 11 horas y los galardonados se sumarán así a las 39 personalidades que ya han recibido este mismo reconocimiento por parte del centro universitario.

Rafael Moneo

El tudelano Moneo es "un navarro de dimensión universal" en palabras de su padrino, el catedrático Miguel Ángel Alonso del Val, ya que está considerado como el arquitecto español de mayor proyección internacional y uno de los reconocimientos que le faltaba era el honoris causa. Ya cuenta en su palmarés con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, el Premio Nacional de Arquitectura y el Premio Príncipe de Viana.

Margaret S. Archer

Margaret S. Archer.

La pionera británica Margaret S. Archer también es una de las académicas más reconocidas en su ámbito, la sociología, ya que se trata de la primera mujer que ha presidido la Asociación Internacional de Sociología, es miembro fundador de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y es una de las representantes de la Teoría Social Realista.

Ruth Viviana Fine

Ruth Viviana Fine.

La filóloga argentina de nacionalidad israelí Ruth Viviana Fine ha centrado sus estudios en la narrativa del Siglo de Oro español y en la obra de Cervantes, temas en los que se ha especializado a lo largo de su trayectoria académica. Fine, "entregada al estudio y a la interpretación de la literatura en lengua española" según el catedrático de Literatura Hispanoamericana Javier de Navascués, también se ha centrado en el diálogo intercultural entre Israel y el mundo hispánico.

Robert G. Picard

Robert G. Picard.

Robert G. Picard nació en Estados Unidos, aunque su vocación como profesor universitario le alienta cada curso a vivir entre Suecia, Finlandia y Nueva York. Especializado en economía de los medios, Picard ha sido director de Investigación del Reuters Institute for the Study of Journalism y uno de los fundadores de la primera asociación académica europea de investigadores, la European Media Managment Association (EMMA). Picard, además, es "un referente en la implantación de políticas para la libertad de prensa" para su madrina, Mercedes Medina, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.