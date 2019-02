Abascal vuelve a decir "no" a Jordi Évole: nadie de Vox irá a 'Salvados'

Santiago Abascal ha dicho, de nuevo, "no" a Jordi Évole. Por tercera vez, el líder de Vox ha rechazado participar en Salvados aduciendo que no intervendrá en programas de televisión que "no sean en directo".

De esta forma, el partido pretende evitar que los programas editen las declaraciones de sus figuras más destacadas como parte de su estrategia de comunicación, según informa este sábado El Confidencial.

Producciones del Barrio, productora del formato de La Sexta, ha confirmado la negativa de Abascal a contestar a las preguntas de Évole, sin aportar ningún motivo al respecto.

Desde Vox también justifican su decisión porque los últimos desencuentros entre La Sexta y el partido verde hacen "muy difícil poder colaborar con el programa". En este sentido, cabe recordar que durante las pasadas elecciones autonómicas andaluzas de diciembre de 2018, el partido denunció las "malas prácticas" de Salvados tras intentar colarse sin acreditación en varios actos electorales de Vox.

Tiempos de estigmatización y descaro mediático. Después de insultarnos a nosotros y a nuestros votantes, Évole pretendía que colaborásemos con su programa. No tienen vergüenza. Nosotros distinguimos entre la crítica periodística y los mamporreros del poder. ¡Qué llame a Otegi! pic.twitter.com/9yWjSBFunK — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 30 de noviembre de 2018

La primera vez que Évole intentó conseguir que Abascal pisara su programa, el presidente de Vox no se cortó ni un pelo en dar su opinión sobre dicha invitación: "No tienen vergüenza. Nosotros distinguimos entre la crítica periodística y los mamporreros del poder. ¡Qué llame a Otegi!", sentenció en Twitter.