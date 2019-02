Sánchez en el 'Gran Hermano' de Milá: "Rivera estaba ligando con la Malú", dice la presentadora

Mercedes Milá ha 'secuestrado' la presentación del Manual de resistencia de Pedro Sánchez ("hasta que un regidor no me lo diga, no paro") y se ha hecho desde el primer minuto con todo el protagonismo. Ejercía de entrevistadora junto al aventurero Jesús Calleja, que se ha visto en pocos retos más complejos que tomar la palabra este jueves en el hotel Intercontinental: "Estoy aquí también", se ha llegado a quejar entre bromas a su compañera.

Los gestos de Sánchez ante las reflexiones y preguntas de Milá han sido otro gran atractivo del acto, al que no han faltado ministros y compañeros de filas del presidente. Halagadora en ocasiones, estrictamente periodista en otras e indiscreta, las menos -aunque las más sonadas-, la comunicadora ha convertido el evento en uno más de sus programas en prime time, sólo que a última hora de la tarde y en el Canal 24 Horas de RTVE, que ha emitido gran parte en directo.

Los halagos han estado en frases como "todo lo que hagas me parece bien" o "el libro es el camino de la iluminación hacia la reflexión para votar en estas elecciones". El lado más periodístico, en que horas antes de la presentación, Milá ha contactado con la ONG Open Arms para que dejaran un mensaje a Sánchez, que ha sido de crítica por tener su barco parado en el puerto de Barcelona. "Pues que lo sepas, la actitud del Aquarius no existe", ha opinado Milá.

"¡Eres un traidor!"

La indiscreción ha llegado cuando, tras escuchar "Albert Rivera" de su compañero Calleja, ha soltado un "estaba ligando con la Malú", en relación con la noticia publicada por Semana el martes, comentario al que han seguido risas incómodas de los presentes y cara de 'tierra, trágame' de Sánchez. En la misma retahíla, la periodista ha mencionado también a Pablo Iglesias: "El pobre, de permiso de paternidad con esos problemas enormes".

"¡Eres un traidor!", le ha espetado Milá a Sánchez en otro momento, tratando de imitar a Pablo Casado o al propio Rivera en las últimas semanas. "Tú que eres un patriota -ha continuado-, ¿por qué aguantas que te llamen traidor?" Sánchez ha venido a decir que no tiene más remedio que escucharlo, aunque no le guste, e "interiorizarlo".

Milá ha tenido pullas también para El País por sus editoriales sobre Sánchez semanas antes de ser poco menos que expulsado de Ferraz -mientras que ahora le apoya, ha recalcado- y hasta para el PSOE, al que detectó una "mentalidad muy oxidada" en aquellos meses. Implícito palo igualmente a Vox: "¿No os tiemblan las canillas cuando oís que hay que reproducir a Cristóbal Colón?"