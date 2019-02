Carmena: “Los madrileños tienen poco control de esfínter y mean en la calle"

Para Manuela Carmena la culpa de que Madrid esté sucia la tienen los madrileños. La alcaldesa de Madrid ha hecho esta reflexión durante un acto en el Colegio de Abogados de Madrid, en el que ha indicado que existen muchos madrileños que “no controlan bien el esfínter” y mean en la calle. El relato de la alcaldesa ha provocado las risas y los comentarios de los abogados presentes.

Con algo de pudor, Carmena ha comentado que son muchos los vecinos que orinan en la calle. Y ha dado un dato: llegan ya al millar las multas que se han cambiado por trabajos sociales de limpieza.

Carmena ha afirmado estar "sorprendida". “Y digo bajito porque me da muchísima vergüenza, pero la verdad es que hay muchísimos madrileños que hacen pis en la calle. No me explico cómo hemos llegado a esta situación. Yo desde pequeña aprendí que eso estaba muy feo. La gente bebe muchísimo, no controla bien eso del esfínter, que en torno a los dos años se resuelve, pero parece que ahora está un poco atascado y tenemos muchísimas personas que incumplen”, ha relatado la alcaldesa.

Carmena ha anunciado que si gobierna una segunda legislatura va a emprender una gran revolución de las sanciones. “No queremos recaudar, queremos cambiar actitudes”, ha defendido. “La vocación de toda norma es que se cumpla por convicción”, ha agregado.