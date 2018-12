Puigdemont hizo informes internos sobre empresarios para evaluar su afinidad a la independencia

De un lado, empresarios que se reconocían abiertamente defensores de una Cataluña independiente. Y del otro, el resto, cuya opinión sobre las decisiones tomadas por el Govern de Carles Puigdemont ni siquiera era relevante conocer. Así segregó el Ejecutivo autonómico a los empresarios catalanes, según los correos electrónicos a los que ha accedido EL ESPAÑOL.

El 18 de octubre de 2017, nueve días antes de que el expresidente catalán promoviera de forma unilateral la independencia y se pusiera en fuga, los asesores de la Conselleria de Empresa se cruzaban un correo electrónico. En él, los responsables de la cartera buscaban declaraciones de empresarios catalanes para saber si el tejido empresaria que de ellos dependía era partidario o no de la Declaración Unilateral de Independencia.

Pero no estaban todos. A los responsables públicos, y sobre todo al entonces conseller, Santi Vila, solo le interesaba la opinión de aquellos empresarios que se hubieran reconocido públicamente como independentistas: "He buscado por ejemplo empresarios soberanistas reconocidos como Juan Font de Bonpreu, pero no he encontrado declaraciones suyas sobre la DUI, explica en el cuerpo del correo una de las asesoras remitido al jefe de gabinete del conseller. "Declaraciones en contra de las DUI hay muchas, sí, pero el conseller decía que fueran de empresarios soberanistas".

Una red clientelar

Tanto la Generalitat de Catalunya como el partido que la ha controlado durante años, Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) y del que deriva Puigdemont, han sido acusados en varias ocasiones por la Justicia de crear una red clientelar con empresarios afines a cambio de donaciones. Eso investiga por ejemplo la Guardia Civil desde hace varios años en el llamado caso 3%.

Santi Vila, esta semana en Madrid. Jorge Barreno

El documento anexo al correo revelado hoy por EL ESPAÑOL recoge nombres como el de la periodista Pilar Rahola, que en dos ocasiones -el 5 y 17 de octubre de 2017- se pronunció en contra de la proclamación unilateral de la independencia ("El Govern puede hacer una DUI pero no tiene el aval internacional ni la fuerza para aplicarla").

El documento refleja también declaraciones de Francesc-Marc Álvaro, periodista, ensayista y colaborador de diversos medios de comunicación, (el 6, 9, 12 y 16 de octubre) de Jordi Basté, director del programa El Mon a Rac1, o Joaquim Coello, uno de los empresarios que en mitad del pulso independentista intentó hacer de mediador entre el Gobierno de Mariajo Rajoy y Carles Puigdemont.

Otro de los nombres que aparecen en el informe es el de Ferrán Rodés, consejero delegado de Acciona, vicepresidente de Havas Media y uno de los responsables del consejo editorial del diario Ara. "El sí a la DUI tiene como argumento a favor que es una expresión de la indignación de los ciudadanos ante la violencia vivida el 1 de octubre. Pero tiene mucho en contra", expresaba el empresario el 15 de octubre de 2017.

Además, el informe elaborado por la Conselleria de Empresa contenía declaraciones de diversas organizaciones empresariales como el Cercle d'Economia, el Cercle Contra la DUI o la patronal multisectorial CECOT "hace unos años en una encuesta un 60% de los empresarios afiliados se mostró a favor de la independencias", apuntilla el documento.