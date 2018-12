Rivera anuncia el acuerdo con el PP, "el más ambicioso desde la Transición" en Andalucía

Albert Rivera ha anunciado un "acuerdo histórico" con el Partido Popular (PP) para gobernar la Junta de Andalucía. "El programa de gobierno Cs-PP es el proyecto reformista más ambicioso en esta tierra desde la Transición", ha dicho el líder de Ciudadanos (Cs) en su cuenta de Twitter.

Albert Rivera señala que se trata de un programa con "un inconfundible sello naranja", que incluye, entre otras, medidas como "la separación de los imputados por corrupción, auditoría del gasto de la Junta, supresión de aforamientos políticos, ayudas a los emprendedores y autónomos, bajada del IRPF".

Destacando lo difícil que fue llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el partido de Juanma Moreno y "forzar al PP" a asumir determinadas "medidas de lucha contra la corrupción", Rivera desvela que se pondrán en marcha las reformas pactadas "en los primeros 100 días de Gobierno".

El líder de la formación naranja ha señalado que el programa de gobierno acordado con el PP "desarticularía el entramado clientelar tejido por el PSOE durante 40 años" y daría a Andalucía "el revulsivo que merece y demanda", convirtiendo en realidad el "cambio" que, a su juicio, reclamaron los andaluces en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

"Este programa responde a las necesidades y demandas de la gran mayoría del pueblo andaluz, y nadie que piense más en los ciudadanos que en su partido puede bloquearlo. Por eso, apelamos a la responsabilidad de todos para que pueda desarrollarse de inmediato", ha manifestado.

Aunque Rivera no menciona a ningún partido en concreto, Ciudadanos lleva tiempo pidiendo al PSOE que se abstenga en la votación de investidura de la persona que aspirará a encabezar la Junta en la nueva legislatura. A Vox y a Adelante Andalucía no les ha hecho esa petición públicamente, pero si el PSOE no se abstiene, la investidura requerirá de los votos de alguna otra formación para salir adelante.

Este anuncio surge un día después de que Santiago Abascal descartara el apoyo de su partido a PP y Cs tras ver la fotografía, tomada en la estación de tren de Jerez, en la que se puede ver a los líderes de Cs y Podemos en Andalucía, Juan Marín y Teresa Rodríguez, respectivamente, tomando un café mientras abordan la composición de la Mesa del Parlamento.

A través de su cuenta en Twitter, Abascal reaccionó a la imagen con el siguiente comentario: "Colocado el cordón sanitario. Cs rechaza sentarse con el partido de Ortega Lara, pero se sienta con los comunistas aliados de Otegui y de Torra. Así no se puede construir y no se va a construir una mayoría alternativa en Andalucía".