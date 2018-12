Margarita Robles: "Torra no está legitimado para seguir en ninguna función pública"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, manda un mensaje a los responsables políticos que "fruto de la iluminación y falta de sentido de la responsabilidad" alientan "planteamientos violentos": "Cuando un responsable político no garantiza la libertad y la democracia, no está legitimado par seguir en el ejercicio de ninguna función pública", asevera, en referencia al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.

"Quien no cumple sus obligaciones como responsable de gobierno y alienta vías violentas, no está legitimado para ostentar responsabilidad política. Torra y muchos otros tienen que entender que tienen obligación de servicio a los ciudadanos, y en esa obligación está garantizar la libertad y la democracia. Cuando un responsable político no lo garantiza, cuando vías de Cataluña están mas de 15 horas cortadas sin que los ciudadanos puedan desarrollar su vida normal, no está legitimado para seguir en el ejercicio de ninguna función pública", considera Robles.

"Hay personas que son iluminados y que no son auténticos responsables políticos porque quieren alentar la violencia", ha señalado Margarita Robles, en un acto celebrado por el Ministerio de Defensa con motivo de los 40 años de la Constitución española. En el acto, celebrado en dependencias del Cuartel del Ejército del Aire, se ha reconocido la labor de "todos los hombres y mujeres" que, "con su labor silenciosa", salvaguardan el correcto funcionamiento de la Carta Magna. Robles ha comparecido en un escenario decorado con una gran bandera española al fondo.

En este sentido, en declaraciones posteriores a los periodistas, Robles afirma que "las Fuerzas Armadas están para garantizar los valores constitucionales". También cree que "las discrepancias se resuelven siempre con diálogo": "Estoy seguro de que la ciudadanía de Cataluña no acepta planteamientos violentos".

El mensaje de Margarita Robles llega en plena escalada de la tensión política con Cataluña, después de que tres ministros del Gobierno enviasen una carta a Torra advertiéndole de que restaure el orden y la seguridad en la región.

Una Constitución

El acto celebrado en el Cuartel General del Ejército del Aire es un homenaje a los 120.000 militares y a los civiles que desempeñan su función en el Ministerio de Defensa por su defensa de la Constitución. Desde la cartera dirigida por Margarita Robles se ha escogido a un puñado de ellos a los que la propia ministra les ha dado las gracias. A cada uno se le ha regalado un ejemplar de la Constitución y un bolígrafo conmemorativo.

"La mayoría de los soldados españoles son auténticos desconocidos. Grandes héroes anónimos que con su trabajo, su sentido inalterable del deber y su buen hacer, hacen posible que todos nosotros vivamos en un mundo mejor y más seguro", han destacado en un acto al que han asistido el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando Alejandre Martínez, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Francisco Javier Varela Salas, el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, general Javier Salto Martínez-Avial, el número dos de la Armada Española, así como otras autoridades militares y políticas.