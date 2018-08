Begoña Gómez como excepción: ningún cónyuge del G-7 ha aceptado una promoción profesional

La anécdota es conocida. Cuando Angela Merkel tomó posesión como canciller de Alemania, su marido, Joachim Sauer, no se desplazó al Bundestag para presenciar el gran hito en la vida de su pareja sino que lo siguió por televisión desde su despacho de facultad. De Sauer, catedrático de Fisicoquímica en la Universidad Humboldt de Berlín, se llegó a decir que era "invisible como una molécula" por su aversión a los medios de comunicación. Su currículum, publicado en la página web de su facultad, es interminable por el número de responsabilidades, publicaciones y distinciones que contiene, la mayoría previas a la llegada de Merkel al poder en 2005.

Sauer es uno de los dos únicos cónyuges de líderes del G-7 que mantienen una actividad profesional al margen de su papel protocolario o de respaldo de causas humanitarias o sociales habituales en el rol de "primera dama" o "primer caballero". El otro es Philip May, el marido de Theresa May, primera ministra británica desde julio de 2016. Su marido sigue trabajando en Capital Investment, adonde llegó en 2005, cuando ella era diputada en la oposición. Tras toda su vida trabajando en la City de Londres, Philip May se ocupa de supervisar la atención a los clientes, pero "no está involucrado en las inversiones o en la gestión de actividades de cuentas", aclaró un portavoz de la compañía en cuanto Theresa May se convirtió en favorita para liderar el Partido Conservador del Reino Unido.

El caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, fichada por IE, antes conocido como el Instituto de Empresa, para dirigir un nuevo centro, es único en el grupo de esos siete países (EEUU, Canadá, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Japón), considerados los de más peso por su poderío económico y militar, y en el que España quiso ingresar hace años. Las demás cónyuges, todas mujeres, no trabajan en el sector privado. Ninguno de ellos ha sido promocionado o ha cambiado de trabajo mientras su pareja ocupaba la más alta responsabilidad política en su país.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez y nuevo fichaje del IE. JALEOS

Sin regulación salvo en Francia

El rol de cónyuge del jefe de Gobierno no está regulado de ninguna forma en casi ningún país, por lo que dotarlo de contenido depende de la voluntad de cada presidente o primer ministro. El rol público de la inmensa mayoría de las primeras damas (porque casi en su totalidad son mujeres) se reduce a complementar la imagen del presidente, apareciendo a su lado en actos protocolarios o acompañándolo en viajes. Sus agendas propias se centran en dar visibilidad a la lucha por causas sociales o humanitarias, desde la protección de colectivos desfavorecidos a la alimentación saludable.

Melania Trump, la primera dama de EEUU, país que exportó el término, se dedica fundamentalmente a la infancia, visitando hospitales, escuelas o alertando contra el consumo de drogas.

Brigitte Macron, esposa del presidente francés, se ha manifestado en público en apoyo de personas con discapacidad o mujeres víctimas de agresiones sexuales. Retirada de la enseñanza hace varios años, aseguró que prefería apoyar la carrera de su marido.

Cuando Emmanuel Macron se convirtió en presidente en mayo de 2017, propuso regular el rol del "cónyuge del jefe del Estado", pero una gran oposición lo disuadió. En lugar de ello, el Elíseo publicó, motu proprio, un documento para aportar transparencia sobre cómo entiende el papel de la primera dama: acompañar al presidente en representación de Francia, estar a disposición de los ciudadanos franceses y personalidades extranjeras, supervisar las recepciones oficiales o implicarse en actividades caritativas. El documento deja claro que no contará con equipo ni presupuesto propio.

Silencio oficial en Moncloa

La transparencia francesa choca con el silencio oficial de la Moncloa, que no comenta el fichaje de Begoña Gómez por el IE y remite a la empresa especializada en formación de directivos y escuelas de negocios para cualquier detalle.

Sophie Grégoire Trudeau, esposa del primer ministro canadiense, se centra en labores sociales, en asuntos como desórdenes alimentarios, mujeres, niños o la lucha contra el cáncer.

Akie Abe, esposa del primer ministro japonés, Shinzo Abe, es conocida por sus declaraciones públicas, en ocasiones contradictorias con la línea del Gobierno. Es una firme defensora de los derechos LGTBI, llegando a participar en una manifestación del Orgullo en Tokio.

Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, está divorciado.

También excepcional en el G-20

El caso de Begoña Gómez también es la excepción en el G-20, el grupo de los países más industrializados, que incluye a España como país invitado de forma permanente desde la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. La mayoría de los cónyuges se dedica, como las anteriores, a labores sociales.

Las dos únicas que han adquirido un rol más visible en el que se supone que la implicación profesional es mayor son las primeras damas de México y Australia. La primera, Angélica Rivera, fue nombrada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) un año después de que su marido llegase al poder.

Lucy Turnbull, esposa del primer ministro australiano, tiene una larga trayectoria como empresaria y política y fue nombrada, también después de que su marido llegase al poder, máxima responsable de la Greater Sydney Commission, una agencia gubernamental independiente que estudia la planificación urbana de la ciudad, un asunto con el que ya había tenido relación con anterioridad.