Moncloa descarta el cese de Màxim Huerta: "Nunca se perdió la confianza en él"

Pedro Sánchez no tiene intención de destituir al ministro de Cultura, Màxim Huerta, por haber eludido pagar más de 200.000 euros en impuestos durante tres ejercicios y ser obligado a ello por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Huerta ha dado explicaciones en dos entrevistas radiofónicas, primero en Onda Cero y en la Cadena Ser, y Moncloa está, de momento, satisfecha con la rápida reacción del ministro. "Las explicaciones públicas del ministro de Cultura han sido claras", explican fuentes del entorno. Preguntadas por si el presidente mantiene la confianza en su ministro de Cultura, que asumió el cargo el pasado jueves, hace menos de una semana, Moncloa es contundente: "Nunca se perdió la confianza en él".

Màxim Huerta: "Pagué lo correspondiente y asunto cerrado"

Huerta ha explicado su versión de lo acontecido y que ha publicado hoy El Confidencial. "No defraudé", ha asegurado, sino que hubo "un cambio de criterio" fiscal, que afectó a "muchos miles de profesionales del sector" que cumplían con sus obligaciones fiscales a través de sociedades y no como persona física, con la consiguiente rebaja en el tipo impositivo que se debía abonar al fisco.

"Me adapté al cambio fiscal". "Me ajusté a un criterio nuevo", ha dicho Huerta en la SER. "Como ciudadano, asumí mis responsabilidades", ha dicho, aclarando que no informó a Sánchez de los impuestos que se vio obligado a satisfacer tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"He hablado con Pedro Sánchez y me ha dicho que nuestro objetivo es trabajar y ser transparentes", según él.

Iglesias amenaza con pedir la dimisión

Preguntado al respecto, el líder de Podemos ha presionado al Gobierno para que o bien aclare las dudas sobre el pago de impuestos de Huerta o bien prescinda del ministro. "Un ministro que ha defraudado a Hacienda no puede ser ministro", ha dicho en declaraciones a la prensa.

"Nosotros no vamos a alentar comportamientos que recuerden a los del PP. Si Màxim Huerta trató de defraudar a Hacienda tiene que dimitir inmediatamente y si no Pedro Sánchez le tiene que destituir", ha advertido.