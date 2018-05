Teresa Rodríguez publica por error un pantallazo donde ataca a Echenique

Otro lío interno de Podemos en el momento más inoportuno. Y con otra filtración por error al estilo de Carolina Bescansa. La líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha publicado en Twitter un pantallazo de una conversación suya con el secretario de Organización, Pablo Echenique. En la imagen se ve un tenso diálogo en que Rodríguez acusa al número tres del partido morado de intentar perjudicarla.

Las relaciones entre la dirección de Podemos y la secretaria general de Podemos Andalucía son más que tirantes. Y están yendo a peor, por lo que se deduce de este episodio que vuelve a llegarle al partido morado en el peor momento posible, en medio de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy.

La publicación por error de este pantallazo por parte de Rodríguez aviva la sensación de permanentes luchas internas en Podemos. En la imagen de la conversación de Telegram puede verse cómo la líder de Podemos Andalucía arremete con dureza contra Echenique y le acusa de filtrar "un documento inventado" contra ella. Algo que él niega en todo momento. Además, fuentes de la dirección de Podemos atribuyen lo ocurrido al "nerviosismo" de Rodríguez.

La conversación publicada en Twitter por un error de Rodríguez habla por sí sola:

-"Me acaban de decir que el documento inventado lo estás tratando de colocar tú mismo. Yo no me lo creo. No me lo puedo creer. Te lo juro", afirma Rodríguez.

-"No lo he visto, ¿lo tienes?", responde Echenique.

-"No disimules. Me lo han dicho de un medio. Directamente. Es que es muy brutal. Me imaginaba a Juanma [Juanma del Olmo, diputado y secretario de Comunicación de Podemos], no sé, igual son prejuicios, pero eres tú", remarcaba la líder de Podemos Andalucía.

-"A mí también me dicen cosas y no mes las creo", contesta el número tres de Podemos.

-"Te he llamado. Es que no me lo creo. Es que no se va a quedar en cuatro medios digitales, que nos va a reventar, Pablo, que estáis sobrepasando líneas rojas con una velocidad acojonante. Que la fuente no es cuestionable, Pablo", apostilla Rodríguez.

Ese "documento inventado" que cita Rodríguez es un texto llamado "Soltar amarras" que está circulando en Podemos. Este mismo martes, la propia líder de Podemos Andalucía enviaba un mensaje a sus compañeros del Consejo Ciudadano Estatal -máximo órgano de decisión de Podemos- donde tildaba dicho texto de "falso" y "fabricado en su totalidad".

Fuentes de la dirección de Podemos aseguran a EL ESPAÑOL que "conocemos el documento porque está circulando por varias vías". "Teresa ha dicho que ese documento no es cierto y eso debería zanjar el asunto", agregan. Y remachan que "su nerviosismo ha creado una polémica que no tenia porque haberse producido, pero ahora estamos centrados en la moción de censura contra M. Rajoy, como toda España".