El PP suspende de militancia a Eduardo Zaplana ante la "gravedad de los hechos"

El Partido Popular ha decidido suspender cautelarmente de militancia al ex ministro Eduardo Zaplana y ha incoado la apertura de un expediente tras su detención en el marco de la operación Lezo. El secretario general del partido, Fernando Martínez-Maíllo, ha explicado que esta decisión se ha tomado a petición de la organización en Valencia.

Maíllo ha explicado que el PP tiene que tomar medidas “ante un hecho de extraordinaria gravedad” y ha subrayado que el también ex presidente de la Comunidad Valenciana “es una persona que lleva más de diez años fuera del PP en términos de cargo público”, lo que indica que los hechos que se le imputan “son de hace muchísimo tiempo”, pero que “eso no implica que no tengamos que tomar una decisión drástica y difícil”.

“Ahora mismo todas las personas detenidas y afiliadas al PP están suspendidas de militancia”. El comité de derechos y garantías de Génova Génova formalizará la expulsión esta misma tarde.

Es una persona que ha sido ministro "pero aquí cada uno debe responder de sus propios actos", ha señalado Maillo.

Zaplana ha sido detenido por la Guardia Civil en el marco de una operación ordenada por una magistrada de Valencia, acusado de delitos de blanqueo de capitales y fiscal. Además de él, han sido detenidos otras cinco personas, entre ellas el hermano y el sobrino del exdirector general de la Policía y exconseller Juan Cotino, ambos llamados Vicente Cotino. Su domicilio entra también dentro de los 20 registros realizados.

La operación de la UCO, ordenada por el juzgado número 8 de Valencia, sigue abierta. Los delitos que se le imputan consistirían en aflorar dinero negro desde fuera de España procedente de comisiones ilegales obtenidas de contratos concedidos de forma irregular.