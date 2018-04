Cifuentes: "No voy a dimitir. Cursé y terminé el máster"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a reiterar que realizó su trabajo de fin de máster de forma presencial y achaca cualquier irregularidad a la Universidad Rey Juan Carlos en la que cursó dicho trabajo de posgrado. Cristina Cifuentes ha comparecido ante los medios de comunicación antes de que comenzar al convención nacional del PP en Sevilla y lo ha hecho para reiterar su postura: "No voy a dimitir. Cursé y terminé el máster".

La baronesa madrileña ha insistido en que todas las irregularidades aparecidas en torno a su máster pertenecen "exclusivamente al ámbito de la gestión de administración interna de la propia universidad ajenas" a ella. Por ello, cree que es la "propia universidad" la que tiene que aclarar lo sucedido.

La URJC no puede certificar que Cifuentes cursara el máster ni que haya defendido el TFM

Cifuentes ha insistido en que "no he cometido ninguna ilegalidad" y reconoce que no puede asegurar si las tres personas que formaban el tribunal que supuestamente le evaluó "era o no el oficial". Preguntada por EL ESPAÑOL sobre si ha intentado ponerse en contacto con los profesores que le evaluaron para que ratifiquen su versión, la presidenta del PP madrileño lo ha negado: "No he intentado contactar con nadie precisamente porque la primera sorprendida soy yo".

La presidenta del PP de Madrid se mostró a favor de que el tema se haya judicializado porque "personas independientes harán un análisis objetivo de todo esto fuera del ámbito universitario". Antes de terminar su comparecencia, Cifuentes pidió que se cese el "acoso" al que se siente sometida desde que estalló el escándalo.