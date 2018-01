El 84% de los que vieron el discurso de Felipe VI lo aprueba

El discurso del Rey en Nochebuena convenció a los españoles. El 84,5% de los ciudadanos que vieron el mensaje navideño aprueban la petición que Felipe VI hizo a los políticos catalanes para que abandonasen la idea de reactivar el proceso independentista, según el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Más de la mitad de los españoles (52,8%) no vio la alocución televisiva del Rey o no sabe qué dijo frente al 47,2% que sí lo escuchó o conoce su contenido. Entre quienes están al tanto del tradicional mensaje del monarca, el 84,5% respalda la petición que hizo a los separatistas para que no vuelvan a las andadas con el procés y tan sólo un 15,5% no está a favor de sus palabras.

En su mensaje, Felipe VI recordó a las formaciones nacionalistas que no pueden "imponer las ideas propias frente a los derechos de los demás". Y pidió que en Cataluña se vuelva a “la convivencia, la serenidad, la estabilidad y el respeto mutuo” en el seno de una sociedad catalana “diversa y plural”.

Felipe VI ha hablado dos veces a los españoles sobre Cataluña. La segunda fue en Nochebuena. Y la primera fue en su histórico discurso del 3 de octubre, cuando pidió que se combatiera la "deslealtad inadmisible" de la Generalitat. En aquella ocasión, seis de cada diez españoles aprobaron las palabras del Rey.

Este macrosondeo de EL ESPAÑOL también ha abordado otras cuestiones candentes relacionadas con la crisis catalana. Así, el 58% de los españoles cree que la situación política empeorará en 2018 y solo un 5% que mejorará. La Policía, el Ejército y la Monarquía son las instituciones mejor valoradas por los españoles. Y la mayoría de los ciudadanos considera que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras deben estar en prisión.

Ficha técnica

Se han realizado 1.000 entrevistas a ciudadanos de 16 años o más, con derecho a voto en cualquier municipio de España entre el 22 y el 29 de diciembre de 2017. La fuente de datos es mixta telefónica y online, proporcional a los censos de las 52 provincias. Los datos de cada ítem son producto de una postponderación por sexo, edad y situación laboral. El error teórico resultante es < +/- 3% para datos y +/- 2 diputados. Las encuestas están automatizadas con sistema Gandia Integra © y SPSS © e incluyen controles de calidad internos y normativa CCI/ESOMAR y LOPD.