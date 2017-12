Por qué la Mesa de Edición odia el Día de los Inocentes

Para los que no estén familiarizados con la jerga periodística, la Mesa de Edición es la sección de un medio online en la que hay que vigilar las últimas horas (breaking news), qué ocurre en las teles, lo que dicen los teletipos, las noticias que envían los compañeros de otras secciones, qué pasa en Twitter, las fotos nuevas que salen, los vídeos... y colocar la portada para que sea lo más clara al lector.

Millones de tareas para unas pocas manos y unos pocos ojos. Y encima, el 28 de diciembre, hay que estar atentos a que ningún medio, de los considerados serios, nos la meta con alguna inocentada que nos haga perder el tiempo o meter la pata, una pata que quedará en los anales de Twitter para siempre jamás cuando los ávidos lectores la descubran, si el jefe no dice antes... inocente, inocente..

Llámenlo falta de sentido del humor pero en la Mesa de Edición de cualquier medio entenderán la queja: "Odio el Día de los Inocentes".

Hoy por ejemplo, casi de madrugada, el sobresalto ha sido mayúsculo al pensar que María Lapiedra estaba embarazada y no sabía quién era el padre. No dirán que no es creíble y no dirán que a las seis de la mañana, ningún madrugador trabajador sabe qué día es realmente.

Pues inocente, inocente.

Imagen de la noticia-inocentada de Navarra.com

Pero es que acto seguido, una de las noticias más leídas de un medio navarro es que los Sanfermines tendrán que cambiar el recorrido por las obras allá por 2020... Sospechoso, ¿no?, pero podría ser...

Otra vez a volver a comprobar que todo es culpa del maldito 28 de diciembre. Al final, más tiempo dedicado a ver qué es verdad y qué es mentira y a toda velocidad.

En los tiempos en los que palabras como posverdad, fake news se mezclan con noticias increíbles que miles de medios de todo el mundo son capaces de publicar... como para pensar que somos todos unos inocentes.

Y no somos los únicos, el responsable de Economía asegura que están recibiendo bromas de las empresas tanto en sus notas de prensa como en su twitter. ¡Qué gracia!

Cuando no había tantos medios online y la prensa escrita era la reina de la información, siempre había una noticia aparentemente increíble que sorprendía a los lectores y durante unos segundos, minutos y a veces horas, los dejaba con la boca abierta.

Pero si hoy leemos que alguien cuenta que Puigdemont ha decidido volver a recoger el acta, ¿nos lo creemos? A lo mejor si nos dicen que va vestido de Papá Noel nos inclina hacia un lado o hacia otro... o a lo mejor no, porque como está la política catalana, cualquier inocentada podría ser verdad...

Por nuestra parte, que acabe este día lo antes posible... aunque lo de mañana parezcan inocentadas por lo menos sabremos que no es 28 de diciembre.