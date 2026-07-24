Un cine ambiental en Girona o unas rutas por la naturaleza en Segovia: estos son los planes ODS de la semana

El calor aumenta, pero ENCLAVE ODS trae propuestas para combatirlo con una mirada más sostenible.

Desde un festival de cine centrado en la sostenibilidad hasta una ruta guiada por un parque nacional, las propuestas de esta semana te invitan a descubrir nuevas formas de conectar con la naturaleza y la cultura.

Estas son cuatro actividades gratuitas que tendrán lugar los próximos días en distintos puntos de España para poder disfrutar la victoria nacional en el mundial de fútbol a través de la educación ambiental y el compromiso con un futuro más verde.

Medio ambiente en la gran pantalla

Poster 7ª Edición del Festival de Cortometrajes de Viladrau Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Viladrau

El municipio gerundense de Viladrau acoge este fin de semana la séptima edición del Festival de Cortometrajes de Medio Ambiente y Sostenibilidad, una cita que una vez más convierte al cine en una herramienta para propagar einformar sobre los principales retos ambientales del planeta.

Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de una selección de cortometrajes tanto nacionales como internacionales rodeados por bosques en medio de la montaña, en las instalaciones del Espai Montseny.

Las obras abordan cuestiones como el cambio climático, la conservación de la biodiversidad o la relación entre las personas y la naturaleza. La propuesta invita al público a fomentar una mayor consciencia ambiental disfrutando del poder de la cultura.

La programación del Festival se puede consultar en su página web y los cortometrajes se proyectarán durante todo el día.

Cuándo: 25 y 26 de julio.

Dónde: Espai Montseny, Viladrau.

Paseando como un pastor

Poster Rutas Guiadas. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama propone este mismo sábado una ruta guiada por las cañadas y cordeles de los Montes de Valsaín, en la vertiente segoviana del espacio protegido.

Organizadas por el Organismo Autónomo Parques Naturales, estas actividades buscan acercar a la ciudadanía al entorno desde una idea sencilla: conocer la trashumancia es también una forma de protegerla.

Entre las propuestas recomendamos 'Cañadas y cordeles', que se celebrará el 25 de julio. El itinerario recorre antiguos caminos ganaderos como la Cañada de la Vera de la Sierra y el Cordel de Santillana hasta las ruinas del histórico Esquileo de Iturbieta.

La ruta, de unos 10 kilómetros y dificultad media-baja, estará guiada por un intérprete ambiental y habrá que reservar a través de un formulario.

Cuándo: 25 de julio.

Dónde: Parque Nacional Sierra de Guadarrama (Segovia).

Sostenibilidad en práctica

Clase sobre sostenibilidad. Pexels

Quienes busquen una experiencia diferente podrán participar desde este domingo en EcOlé! Escuela joven de sostenibilidad y acción voluntaria, una iniciativa del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años.

El programa combina formación, talleres y actividades prácticas sobre la biodiversidad, agroecología, economía circular o acción climática.

El objetivo de esta iniciativa es demostrar que los pequeños gestos cotidianos también pueden contribuir a transformar el entorno. Si cuentas con un DNI o una tarjeta sanitaria europea u otro seguro médico puedes inscribirte a estos campos de voluntariado.

Cuándo: Desde el 26 de julio al 9 de agosto.

Dónde: Scout Madrid Hostel (Madrid).

Refugio climático artístico

Bailaora de flamenco. Pexels

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza vuelve a abrir sus puertas como refugio climático con 'Refúgiate en la cultura', un ciclo gratuito que continuará la semana que viene con una nueva actuación en directo dentro del hall del museo.

La propuesta, que cuenta con las bailaoras La Moneta, Raquel Valencia, Pilar Díaz, Ofelia Márquez, Cynthia Cano, Patricia Donn y Lisi Sfair y el bailaor Paco Hidalgo, invita a combatir las altas temperaturas disfrutando de la cultura en un espacio climatizado.

Los eventos, diseñados por SO-LA-NA Entertainment, son completamente gratuitos y accesibles para cualquiera.

Cuándo: 29 de julio y 5, 7,12,19, 21 y 26 de agosto.

Dónde: Hall del museo, Madrid.