Un congreso de educación en Granada o una fiesta inclusiva en Madrid: estos son los planes ODS de la semana

Esta semana, ENCLAVE ODS se desplaza a diferentes puntos de la capital madrileña, Granada y Cáceres para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.

Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan a la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.

Congreso de educación

XXII Congreso Internacional de Investigación Educativa.

El XXII Congreso Internacional de Investigación Educativa, organizado por AIDIPE, se celebrará del 24 al 26 de junio en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada.

Bajo el lema 'Nuevas fronteras en educación: Tecnología, sostenibilidad y bienestar personal y social', reunirá a investigadores, docentes y doctorandos para debatir los principales retos y avances de la educación actual.

Como actividad previa, el 23 de junio tendrá lugar el V Encuentro de Doctorandos e Investigadores Noveles, orientado a la presentación de investigaciones emergentes y al fortalecimiento de redes de colaboración académica.

Este espacio busca impulsar la participación de las nuevas generaciones de investigadores en la construcción del futuro educativo.

El programa abordará temas como la integración de la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas en la enseñanza, la educación para la sostenibilidad, el bienestar emocional de estudiantes y docentes, y la promoción de una educación inclusiva y equitativa.

Dónde: 24 al 26 de junio.

Cuándo: Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada.

Fiesta inclusiva

La Fundación AMÁS celebra una nueva edición de Muévelo, una fiesta electrónica inclusiva que invita a dar la bienvenida al verano a través de la música, el baile y la convivencia.

Bajo el lema 'Empieza el verano bailando', el evento convierte la electrónica en un espacio donde artistas con y sin discapacidad comparten protagonismo y escenario.

La cita tendrá lugar el 20 de junio a partir de las 13:00 horas y propone una experiencia abierta, accesible y participativa para todos los públicos. Concebido también como un evento familiar, busca ofrecer un entorno acogedor para disfrutar de la música electrónica desde la diversidad y la inclusión.

Tras agotar todas las entradas en su primera edición, Muévelo regresa con el objetivo de consolidarse como un referente cultural inclusivo.

Las primeras 100 entradas tienen un precio promocional de 12 euros para adultos y 5 euros para menores, facilitando el acceso a una jornada de celebración, encuentro y energía compartida.

Dónde: Moby Dick Club, Avenida de Brasil, 5, Madrid.

Cuándo: 20 de junio a partir de las 13 h.

Jornadas de adoptados

Jornadas Caminos de Resiliencia.

La La Voz de los Adoptados celebra su 15.º aniversario con las jornadas 'Caminos de Resiliencia', un encuentro que tendrá lugar el 20 de junio en la sede del Ministerio de Juventud e Infancia, en Madrid.

La iniciativa busca visibilizar las experiencias, necesidades y reivindicaciones de las personas adoptadas, situando sus voces en el centro del debate sobre la adopción nacional e internacional.

La programación incluye la presentación del libro Caminos de Resiliencia, así como paneles y mesas redondas dedicadas a cuestiones como la identidad, la búsqueda de orígenes, el racismo y la discriminación en el ámbito educativo, y la salud mental específica de las personas adoptadas.

El evento contará con la participación de profesionales y personas adoptadas procedentes de España y otros países.

A través de estas jornadas, la asociación reafirma su compromiso con un enfoque basado en la integración, la diversidad y la interseccionalidad, reuniendo perspectivas de distintas generaciones y trayectorias vitales.

Dónde: calle Marqués de Riscal, 6, Madrid.

Cuándo: 20 de junio a partir de las 9:30 h.

Ópera 'rural'

Gala villanueva.

La cuarta edición de la Gran Gala Lírica regresa con una selección de las arias más emblemáticas de la historia de la ópera, consolidándose como una propuesta cultural de referencia en el ámbito rural.

El proyecto nació con el objetivo de acercar la excelencia artística a territorios alejados de los grandes circuitos culturales y demostrar que los espectáculos de gran formato también tienen cabida fuera de los principales centros urbanos.

La edición de este año contará con la participación de los solistas internacionales Annie Fassea y Christian Christoff, junto a la Orquesta de Ópera Ras de Terra, integrada en gran parte por músicos de la Orquesta de Extremadura, y el Coro de Cámara de Extremadura.

Los conciertos estarán presentados por Ricardo de Cala y se celebrarán el 24 de junio en Villafranca de los Barros, el 26 de junio en Plasencia y el 27 de junio en Villanueva de la Vera.

Tras cuatro ediciones, la iniciativa continúa creciendo como un proyecto cultural independiente comprometido con la calidad artística, la colaboración institucional y la democratización del acceso a la música clásica.

Su propósito es acercar la ópera a nuevos públicos y fortalecer la oferta cultural en el territorio, contribuyendo al desarrollo y dinamización del medio rural.

Dónde: Finca Motenebro, Villanueva de la Vera.

Cuándo: 27 de junio a las 20:45 h.