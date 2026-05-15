Un club de lectura en Madrid o un encuentro de moda circular en Badajoz: estos son los planes ODS de la semana

Disfrutar de la lectura y el aprendizaje en la biblioteca. iStock

Esta semana, la sostenibilidad se vive a través de la lectura, el intercambio de ropa y la transición ecosocial. Distintas iniciativas en España invitan a descubrir nuevas formas de conectar con la naturaleza y con los derechos humanos.

Recopilamos algunas de las propuestas más interesantes para los próximos días, con actividades que tendrán lugar en territorios como Madrid o Badajoz.

Desde clubes de lectura sobre urbanismo, vivienda y políticas climáticas hasta los intercambios de moda sostenible para reformular la industria textil.

Transición ecosocial

Portada del dosier del evento.

La sesión del 19 de mayo de la Comunidad de práctica sobre políticas públicas para la transición ecosocial estará dedicada a salud comunitaria y cuidados.

El encuentro abordará cómo las administraciones públicas pueden impulsar políticas que fortalezcan las redes de apoyo mutuo, los cuidados comunitarios y el bienestar colectivo desde una perspectiva ecosocial.

La actividad forma parte de un proceso de aprendizaje colectivo orientado a personal técnico y responsables de administraciones públicas.

A través de experiencias inspiradoras y espacios de diálogo participativo, se compartirán herramientas, enfoques y propuestas para facilitar iniciativas impulsadas por las comunidades desde el ámbito institucional.

El encuentro incorporará además perspectivas transversales como la participación ciudadana, la justicia climática y social, la equidad de género, la innovación institucional y la cogobernanza, poniendo el foco en la construcción de políticas públicas más resilientes, inclusivas y sostenibles.

Cuándo: 19 de mayo.

Dónde: online.

Club de lectura

Ecoinsomnes, en colaboración con Librería Pérgamo y el colectivo Ideas en Guerra, organiza un mini club de lectura de tres sesiones dedicado a reflexionar sobre urbanismo, vivienda y políticas climáticas a partir de distintas obras contemporáneas.

Las sesiones se celebrarán entre marzo y mayo en la librería Pérgamo, en el barrio madrileño de Chamberí, y combinarán lectura compartida y debate colectivo en torno a los retos urbanos actuales, el derecho a la ciudad, los espacios públicos y las transformaciones ecosociales.

El programa incluye la lectura de El malestar de las ciudades de Jorge Dioni,Palacios del pueblo de Eric Klinenberg, aunque esta última sesión estará focalizada en la lectura de Un lugar al que llegar de Marta Victoria.

La participación es gratuita adquiriendo el libro en Pérgamo; en caso contrario, el coste es de 12 euros por sesión.

Cuándo: 20 de mayo, de 19:00 a 20:30.

Dónde: Librería Pérgamo.

Día de los parques

European Day of Parks 2026.

El Día Europeo de los Parques 2026 se celebrará el 24 de mayo bajo el lema 'Unidos por la naturaleza', una campaña impulsada por la Federación EUROPARC para destacar la importancia de la conectividad ecológica y social entre espacios naturales protegidos de Europa.

La iniciativa invita a parques, administraciones públicas, comunidades locales y visitantes a organizar actividades y encuentros que promuevan la conservación de la biodiversidad y la cooperación territorial.

La edición de este año pone el foco en la necesidad de crear redes ecológicas resilientes, con corredores naturales y hábitats conectados que permitan a las especies adaptarse y prosperar frente a la crisis climática y ambiental.

Además, la campaña visibiliza proyectos de colaboración internacional como el Programa de Parques Transfronterizos, el proyecto NaturaConnect y el trabajo conjunto con Rewilding Europe en restauración ecológica.

Como parte de la programación, el 22 de mayo se celebrará un seminario web especial dedicado a estas alianzas y a los retos de la conservación conectada en Europa.

Cuándo: seminario web especial el 22 de mayo.

Dónde: actividades en distintos territorios europeos y seminario en formato online.

Moda sostenible

Cartel de 'Tejiendo futuro'.

Los días 22 y 23 de mayo, el Hospital Centro Vivo acogerá Tejiendo Futuro 2026, un encuentro transfronterizo dedicado a promover una moda más sostenible, creativa y socialmente responsable.

La iniciativa reunirá a profesionales, emprendedores, estudiantes y ciudadanía para compartir experiencias y propuestas vinculadas a la economía circular y la transformación del sector textil.

El programa incluirá jornadas técnicas, talleres creativos, espacios de networking, un desfile de moda y un mercado textil con participación de marcas y creadores de Extremadura y Portugal comprometidos con la producción responsable y el talento local.

Además, el evento contará con Reestrena, una iniciativa de intercambio de ropa orientada a fomentar la reutilización y el consumo consciente.

Tejiendo Futuro 2026 busca impulsar nuevas formas de producir, consumir y relacionarse con la moda, poniendo en valor prácticas como el reciclaje textil, la reutilización de prendas y el diseño sostenible como herramientas de cambio ecosocial y desarrollo territorial.

Cuándo: 22 y 23 de mayo.

Dónde: Hospital Centro Vivo.