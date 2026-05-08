Un congreso ambiental en Las Palmas o un curso gratuito de micología en Madrid: estos son los planes ODS de la semana

ujer de negocios sonriendo y sosteniendo una tableta durante una conferencia de negocios. iStock

Esta semana, ENCLAVE ODS se desplaza a Las Palmas de Gran Canaria, Madrid y Cantabria para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.

Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.

Premios de educación ambiental

Hasta el 15 de mayo puedes presentarte al I Premio Lucía Iglesias da Cunha.

El I Premio Lucía Iglesias da Cunha, impulsado por el Grupo de Investigación en Pedagogía Social y Educación Ambiental de la Universidade de Santiago de Compostela en colaboración con la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social, nace con el objetivo de reconocer y difundir investigaciones de calidad sobre Educación Ambiental y sostenibilidad.

El galardón rinde homenaje a Lucía Iglesias da Cunha, cuya trayectoria académica estuvo especialmente vinculada al análisis de los desafíos derivados de la crisis socioambiental. La convocatoria busca impulsar trabajos científicos que contribuyan al debate y a la generación de conocimiento en este ámbito.

El premio tendrá carácter anual e internacional y está dirigido a artículos publicados en 2025 en revistas científicas de acceso abierto. Podrán presentarse trabajos en gallego, castellano, catalán, euskera o portugués, con un único artículo por participante.

El jurado estará formado por representantes del Grupo SEPA-Interea y especialistas de reconocido prestigio en Educación Ambiental y sostenibilidad.

Cuándo: plazo de presentación de artículos hasta el 15 de mayo.

Presentación de libro

Cartel de presentación del Ateneo de Madrid.

Quemados. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar?, el nuevo libro de Fernando Jáuregui, reflexiona sobre el malestar social y político en España a partir de la experiencia personal del autor del incendio de su casa, convertido en metáfora de una sociedad emocional e institucionalmente agotada.

El ensayo analiza el desgaste colectivo que afecta a amplios sectores de la ciudadanía, desde jóvenes y autónomos hasta mayores y profesionales saturados. Jáuregui critica la confrontación política, la falta de respuestas eficaces y la creciente desconfianza hacia las instituciones.

La obra plantea que, "quince años después de los indignados, llegan los quemados", una nueva forma de hartazgo más extendida y menos organizada. Frente a ello, el autor propone recuperar la implicación cívica y exigir una renovación de la vida pública.

En la presentación intervendrán Fernando Jáuregui, autor; Rita Maestre, Lilith Verstrynge y Manuel Mostaza.

Cuándo: 14 de mayo a las 19:00.

Dónde: Ateneo de Madrid.

Curso de micología

El Curso gratuito de Micología de Robledillo de la Jara forma parte de las iniciativas de impulso al turismo experiencial y sostenible en la Sierra Norte de Madrid.

La actividad está orientada tanto a personas interesadas en la micología como a profesionales vinculados al turismo de naturaleza, la educación ambiental y la interpretación del patrimonio natural.

El programa combinará sesiones teóricas y prácticas centradas en la identificación de hongos superiores, su ecología y los hábitats característicos de la zona. También se abordarán cuestiones relacionadas con la recolección responsable, el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y las posibilidades del micoturismo como herramienta de desarrollo rural.

Además de las clases en aula, el curso incluirá una salida de campo por el entorno natural de Robledillo de la Jara y un taller práctico de identificación de especies en el Centro de Micología. La formación será impartida por Vicente Sevilla Hidalgo.

Cuándo: 8 y 9 de mayo.

Dónde: Robledillo de la Jara, Comunidad de Madrid.

Congreso ambiental

Cartel del XVIII Congreso Nacional y VIII Congreso Iberoamericano de Salud Ambiental.

El XVIII Congreso Nacional y VIII Congreso Iberoamericano de Salud Ambiental, organizado por la Sociedad Española de Salud Ambiental, reunirá a profesionales y especialistas bajo el lema 'Evidencia y acción para un futuro sostenible'.

El encuentro abordará los grandes retos ambientales actuales, como el cambio climático, la contaminación, la degradación del entorno y sus efectos directos sobre la salud humana.

El congreso pondrá el foco en la importancia de la evidencia científica para identificar riesgos y desarrollar respuestas eficaces.

A partir de ese conocimiento, se debatirá cómo impulsar políticas públicas y medidas concretas relacionadas con la calidad del agua y del aire, la movilidad urbana, el urbanismo saludable y la adaptación frente al cambio climático.

Además de las sesiones plenarias y conferencias, el programa incluirá talleres, debates, comunicaciones científicas y actividades de cooperación profesional.

En paralelo se celebrará la VI Jornada de la Asociación Española de Aerobiología, reforzando el intercambio de experiencias entre expertos de distintos ámbitos.

Cuándo: 13, 14 y 15 de mayo de 2026.

Dónde: Palacio de Congresos de Canarias / Auditorio Alfredo Kraus, Las Palmas de Gran Canaria.

Proyectos educativos

VIII Jornada de Educación Ecosocial.

Las VIII Jornadas de Educación Ecosocial, organizadas en el marco de la Red Vínculo Ecosocial y coordinadas por la Universidad de Cantabria, reunirán en Santander a docentes, estudiantes y personas interesadas en impulsar proyectos educativos vinculados a la sostenibilidad y la justicia social.

Bajo el lema 'Escuelas del futuro: 12 semillas para una educación ecosocial', el encuentro propone reflexionar sobre los retos de la transformación educativa en un contexto de urgencia ecosocial.

El programa incluirá conferencias, presentaciones y seminarios sobre democracia en las escuelas, tecnología al servicio del bien común, educación y territorio, currículo ecosocial o diversidad y cuidados.

Entre las actividades destacadas figuran la conferencia de Jesús Romero sobre democracia y ultraderecha, y la participación de Yayo Herrero en una sesión dedicada a experiencias de educación ecosocial en entornos rurales.

Las '12 semillas' que dan nombre al encuentro funcionan como metáfora de nuevas prácticas educativas capaces de conectar la escuela con los desafíos ambientales y sociales actuales.

Cuándo: 9 de mayo de 2026.

Dónde: ETS de Náutica de la Universidad de Cantabria.